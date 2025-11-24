Parras: pierde control de auto en pendiente y termina incrustado en una barda, hay 5 heridos

PARRAS, COAH.- Un aparatoso accidente movilizó a los cuerpos de emergencia la noche de este domingo, luego de que un automóvil perdiera los frenos y terminara estrellado contra una barda en la colonia Lázaro Cárdenas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la noche, cuando un Chevy en el que viajaba la familia Contreras descendía por una pendiente y, de acuerdo con los primeros reportes de la Policía y Tránsito Municipal, el sistema de frenos dejó de responder.

