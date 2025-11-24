Parras: pierde control de auto en pendiente y termina incrustado en una barda, hay 5 heridos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
Un fallo mecánico habría provocado el choque que dejó a una familia lesionada y daños materiales
PARRAS, COAH.- Un aparatoso accidente movilizó a los cuerpos de emergencia la noche de este domingo, luego de que un automóvil perdiera los frenos y terminara estrellado contra una barda en la colonia Lázaro Cárdenas.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 de la noche, cuando un Chevy en el que viajaba la familia Contreras descendía por una pendiente y, de acuerdo con los primeros reportes de la Policía y Tránsito Municipal, el sistema de frenos dejó de responder.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: continúan las audiencias por el feminicidio de Silvia; autoridades reconocen áreas por atender en el manejo de información
Sin manera de detenerse, el vehículo continuó de bajada hasta impactarse de lleno contra la pared. En el lugar fueron atendidos una pareja y tres menores por paramédicos de la Cruz Roja, quienes después los trasladaron al Seguro Social para una atención más completa.
El auto fue retirado por una grúa y llevado al corralón, donde permanecerá mientras se realizan los trámites correspondientes por los daños ocasionados a la familia Lara, propietaria del inmueble afectado.
Vecinos señalaron que ese punto es conocido por los constantes percances. Incluso recordaron que, años atrás, un menor que bajaba en bicicleta perdió la vida tras impactarse en el mismo sitio.