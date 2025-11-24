Saltillo: continúan las audiencias por el feminicidio de Silvia; autoridades reconocen áreas por atender en el manejo de información
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La titular de la Secretaría de las Mujeres consideró que debe trabajarse en protocolos claros sobre qué información puede hacerse pública en casos de este tipo
En seguimiento al caso de Silvia, la adolescente localizada sin vida en Coahuila, la Fiscalía Especializada para las Mujeres y la Niñez, busca imputar cargos de feminicidio al probable responsable de la muerte de Silvia. La titular de la institución, Katy Salinas, informó que este lunes 24 de noviembre se lleva a cabo la audiencia de vinculación por el delito de violación.
TE PUEDE INTERESAR: Mantiene Saltillo estímulos fiscales, sigue cobro de 1 peso en recargos del Predial y otros impuestos
Lo anterior luego de que se ejerciera acción penal contra la persona detenida, al tratarse de una relación sexual con una menor de 15 años, conducta que constituye un delito en la entidad.
Además, la titular de la dependencia precisó que también está programada la audiencia inicial por el delito de feminicidio para el martes 25 de noviembre. Reiteró que el señalado permanece asegurado y sujeto a proceso, mientras se mantiene contacto con las víctimas indirectas de estos hechos.
Al ser cuestionada sobre la declaración que surgió de la Fiscalía General del Estado en la que se dijo: “Tenía una relación sentimental con un joven de 21 años... ella de 13 años y sus padres no tenían ni una idea de lo que hacía mañana, tarde y noche”, la titular de la Secretaría de las Mujeres en Coahuila, Mayra Valdés, sugirió que se debió reservar información sensible sobre el caso.
Reconoció que es necesario fortalecer la forma en que se comunica información sensible desde las instituciones, y planteó la importancia de establecer un protocolo específico que delimite qué datos pueden hacerse públicos y cuáles no, especialmente en casos que involucran a mujeres y niñas. “Tenemos que trabajar bien en qué sí decir y qué no, con el debido respeto para toda la familia y para todas las mujeres del estado”, señaló.
Valdés dijo que, si bien existen protocolos de atención, aún no hay un lineamiento formal sobre comunicación institucional en este tipo de casos, por lo que consideró pertinente avanzar hacia una regulación clara que evite vulneraciones adicionales a las víctimas.