Saltillo: continúan las audiencias por el feminicidio de Silvia; autoridades reconocen áreas por atender en el manejo de información

En seguimiento al caso de Silvia, la adolescente localizada sin vida en Coahuila, la Fiscalía Especializada para las Mujeres y la Niñez, busca imputar cargos de feminicidio al probable responsable de la muerte de Silvia. La titular de la institución, Katy Salinas, informó que este lunes 24 de noviembre se lleva a cabo la audiencia de vinculación por el delito de violación.

Lo anterior luego de que se ejerciera acción penal contra la persona detenida, al tratarse de una relación sexual con una menor de 15 años, conducta que constituye un delito en la entidad.

Además, la titular de la dependencia precisó que también está programada la audiencia inicial por el delito de feminicidio para el martes 25 de noviembre. Reiteró que el señalado permanece asegurado y sujeto a proceso, mientras se mantiene contacto con las víctimas indirectas de estos hechos.