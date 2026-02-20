‘Participa Saltillo’: ciudadanía y universitarios decidirán obras con recursos del predial
Nueve proyectos serán ejecutados con presupuesto cercano a 2 mdp cada uno, tras un proceso de análisis técnico y participación ciudadana
El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, impulsa un modelo de gobernanza colaborativa mediante el programa “Participa Saltillo”, esquema de presupuesto participativo que permite a la ciudadanía intervenir directamente en la definición de obras y proyectos financiados con recursos provenientes del impuesto predial.
El Alcalde informó que madres y padres de familia, trabajadores y estudiantes universitarios forman parte de talleres formativos y mesas de trabajo en las que se identifican problemáticas urbanas, se diseñan soluciones técnicamente viables y se priorizan acciones con impacto comunitario.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo buscará gestionar proyectos con la Federación durante visita de Sheinbaum: Alcalde
“Ahora toda la sociedad civil podrá decidir en qué obras y proyectos invertirá el Gobierno Municipal una parte de los recursos provenientes del pago del predial; los saltillenses deciden y nosotros lo trabajamos”, afirmó.
TALLERES DE COCREACIÓN Y ENFOQUE TÉCNICO
Durante una de las sesiones desarrolladas en la Universidad Carolina, las y los jóvenes recibieron capacitación en planeación urbana, presupuesto participativo, desarrollo sostenible y evaluación de impacto social, herramientas clave para formular propuestas sólidas y sustentables.
A partir de estos ejercicios, se estructuran proyectos en rubros como infraestructura, movilidad, espacios públicos, medio ambiente y servicios urbanos, orientados a mejorar de manera tangible el entorno de los distintos sectores de la ciudad.
La contralora municipal, Patricia Peña Aguirre, señaló que las propuestas ciudadanas son sometidas a un análisis técnico para determinar su factibilidad financiera, jurídica y operativa, garantizando transparencia y viabilidad en su eventual ejecución.
NUEVE PROYECTOS PARA DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD
En esta etapa serán concretados nueve proyectos distribuidos en los sectores oriente, poniente, sur, norte y centro de la capital coahuilense, cada uno con un presupuesto cercano a los 2 millones de pesos.
El modelo de cocreación se replicará en otras instituciones de educación Superior, entre ellas la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, la Universidad del Valle de México y la Universidad La Salle, ampliando la participación juvenil en la planeación municipal.
Con “Participa Saltillo”, el Ayuntamiento consolida un esquema de corresponsabilidad social en el que la ciudadanía no solo propone, sino que incide directamente en la asignación de recursos y en la construcción del desarrollo urbano de la ciudad.