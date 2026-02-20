‘Participa Saltillo’: ciudadanía y universitarios decidirán obras con recursos del predial

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, impulsa un modelo de gobernanza colaborativa mediante el programa “Participa Saltillo”, esquema de presupuesto participativo que permite a la ciudadanía intervenir directamente en la definición de obras y proyectos financiados con recursos provenientes del impuesto predial.

El Alcalde informó que madres y padres de familia, trabajadores y estudiantes universitarios forman parte de talleres formativos y mesas de trabajo en las que se identifican problemáticas urbanas, se diseñan soluciones técnicamente viables y se priorizan acciones con impacto comunitario.

“Ahora toda la sociedad civil podrá decidir en qué obras y proyectos invertirá el Gobierno Municipal una parte de los recursos provenientes del pago del predial; los saltillenses deciden y nosotros lo trabajamos”, afirmó.

TALLERES DE COCREACIÓN Y ENFOQUE TÉCNICO

Durante una de las sesiones desarrolladas en la Universidad Carolina, las y los jóvenes recibieron capacitación en planeación urbana, presupuesto participativo, desarrollo sostenible y evaluación de impacto social, herramientas clave para formular propuestas sólidas y sustentables.

A partir de estos ejercicios, se estructuran proyectos en rubros como infraestructura, movilidad, espacios públicos, medio ambiente y servicios urbanos, orientados a mejorar de manera tangible el entorno de los distintos sectores de la ciudad.