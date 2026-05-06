Participa Saltillo en Simulacro Nacional de Protección Civil 2026 con más de 377 ejercicios simultáneos

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, informó que Saltillo se sumó al Simulacro Nacional de Protección Civil 2026 con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención mediante escenarios de riesgo simulados en edificios gubernamentales, comercios, empresas, instituciones educativas y espacios de participación ciudadana. El director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, dio a conocer que en la capital de Coahuila se realizaron con éxito más de 377 simulacros de manera simultánea en punto de las 11:00 horas, en los que participaron más de 26 mil personas.

“Este macroevento tiene el objetivo de fortalecer las prácticas de prevención ante situaciones de riesgo y reforzar la cultura de la autoprotección, así como la capacidad de tomar decisiones correctas en momentos de emergencia”, expresó Martínez Ávalos. Como parte del ejercicio nacional, se activaron señales de emergencia y un mensaje de alerta en teléfonos móviles, con la finalidad de practicar protocolos de evacuación y seguridad entre la población.

Uno de los simulacros se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Saltillo, TecNM campus Saltillo, donde fueron evacuados más de 850 alumnos y personal docente bajo la hipótesis de un conato de incendio registrado en la oficina B08 de la Jefatura de Ingeniería Industrial, ubicada en el segundo piso de la institución. “Prevenir es vivir, por lo que en Saltillo se fortalece cada día la cultura de la protección civil y el respeto por las medidas preventivas para cuidar la integridad y la vida de la población”, señaló Martínez Ávalos. Por su parte, la directora del TecNM campus Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, agradeció la participación de la institución en este macro simulacro, al destacar la importancia de mantener presentes las herramientas necesarias para la prevención, el autocuidado y la correcta actuación ante situaciones de riesgo.

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