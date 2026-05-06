Participa Saltillo en Simulacro Nacional de Protección Civil 2026 con más de 377 ejercicios simultáneos

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    Participa Saltillo en Simulacro Nacional de Protección Civil 2026 con más de 377 ejercicios simultáneos
    Los simulacros se llevaron a cabo en edificios públicos, empresas, comercios e instituciones educativas. CORTESÍA

Más de 26 mil personas participaron en las actividades preventivas

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, informó que Saltillo se sumó al Simulacro Nacional de Protección Civil 2026 con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención mediante escenarios de riesgo simulados en edificios gubernamentales, comercios, empresas, instituciones educativas y espacios de participación ciudadana.

El director de Protección Civil y Bomberos de Saltillo, Francisco Martínez Ávalos, dio a conocer que en la capital de Coahuila se realizaron con éxito más de 377 simulacros de manera simultánea en punto de las 11:00 horas, en los que participaron más de 26 mil personas.

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“Este macroevento tiene el objetivo de fortalecer las prácticas de prevención ante situaciones de riesgo y reforzar la cultura de la autoprotección, así como la capacidad de tomar decisiones correctas en momentos de emergencia”, expresó Martínez Ávalos.

Como parte del ejercicio nacional, se activaron señales de emergencia y un mensaje de alerta en teléfonos móviles, con la finalidad de practicar protocolos de evacuación y seguridad entre la población.

$!Durante el ejercicio se activaron alertas de emergencia y mensajes en teléfonos móviles.
Durante el ejercicio se activaron alertas de emergencia y mensajes en teléfonos móviles. CORTESÍA

Uno de los simulacros se desarrolló en el Instituto Tecnológico de Saltillo, TecNM campus Saltillo, donde fueron evacuados más de 850 alumnos y personal docente bajo la hipótesis de un conato de incendio registrado en la oficina B08 de la Jefatura de Ingeniería Industrial, ubicada en el segundo piso de la institución.

“Prevenir es vivir, por lo que en Saltillo se fortalece cada día la cultura de la protección civil y el respeto por las medidas preventivas para cuidar la integridad y la vida de la población”, señaló Martínez Ávalos.

Por su parte, la directora del TecNM campus Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, agradeció la participación de la institución en este macro simulacro, al destacar la importancia de mantener presentes las herramientas necesarias para la prevención, el autocuidado y la correcta actuación ante situaciones de riesgo.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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