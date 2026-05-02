‘Participa Saltillo’ transforma espacio público en Maravillas, con inversión de 779 mil pesos

La colonia Maravillas cuenta desde ahora con un espacio público completamente renovado luego de que el alcalde Javier Díaz González encabezara la entrega oficial de la rehabilitación de su plaza principal, obra ejecutada como parte de los programas “Participa Saltillo” y “Activa tu Parque”. El proyecto surgió de las propuestas ciudadanas emitidas dentro del esquema de presupuesto participativo, donde vecinos del sector norte de la ciudad eligieron esta intervención como una de sus principales necesidades urbanas, lo que permitió canalizar recursos para rescatar el área recreativa.

Durante el evento, el presidente municipal destacó que este tipo de acciones forman parte de una política de gobierno enfocada en fortalecer la convivencia familiar, incentivar la activación física y ofrecer espacios dignos para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Subrayó además que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha sido determinante para impulsar obras de impacto social en todos los sectores de la capital coahuilense, manteniendo a Saltillo como una de las ciudades con mejores indicadores de seguridad, competitividad y empleo formal. Javier Díaz recordó que mediante el programa “Activa tu Parque”, y con la suma de esfuerzos de la iniciativa privada, se han intervenido de manera integral 10 plazas públicas con una inversión acumulada de 35 millones de pesos, beneficiando a más de 109 mil personas. Precisó que en el sector norte fueron presentadas 15 propuestas ciudadanas y la rehabilitación de la plaza de Maravillas obtuvo la mayor cantidad de votos, por lo que se destinó una inversión de 779 mil pesos para concretar la obra.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, explicó que entre los trabajos realizados se incluyó la aplicación de pintura de alta resistencia en la cancha, reparación de tableros de básquetbol, instalación de pasto sintético en el área infantil, colocación de un módulo, reflectores LED, labores de reforestación y limpieza general del perímetro. Añadió que desde la implementación del presupuesto participativo se estableció como prioridad que cada obra tuviera un impacto directo en la comunidad y, al mismo tiempo, fortaleciera la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos públicos.

A nombre de los vecinos, Gloria Lucía Domínguez reconoció la transformación del lugar y afirmó que la nueva imagen de la plaza representa una mejora tangible para la colonia, al convertirse en un punto más seguro y funcional para la convivencia diaria. A la entrega asistieron funcionarios municipales, integrantes del Cabildo, representantes de la iniciativa privada y miembros del comité ciudadano que da seguimiento al programa de recuperación de espacios públicos.

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