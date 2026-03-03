Participan 450 estudiantes en charla sobre prevención y autocuidado en Saltillo

Saltillo
/ 3 marzo 2026
    Participan 450 estudiantes en charla sobre prevención y autocuidado en Saltillo
    La actividad se realizó en coordinación con la empresa Prudence. CORTESÍA

La primera conferencia se llevó a cabo en la Preparatoria Mariano Narváez

El Instituto Municipal de la Juventud, en coordinación con la empresa Prudence, llevó a cabo una conferencia informativa sobre salud sexual dirigida a estudiantes de nivel medio superior y superior.

La primera sesión se realizó en la Preparatoria Mariano Narváez, donde participaron alrededor de 450 alumnas y alumnos.

El director del Instituto Municipal de la Juventud, Abraham Ramírez Espinoza, explicó que la actividad está enfocada en promover una sexualidad responsable, consciente y libre de prejuicios, con base en información científica y un lenguaje accesible para las y los jóvenes.

“Lo que se busca es brindar a las y los estudiantes herramientas para tomar decisiones informadas sobre su vida sexual, prevenir embarazos no planeados y conocer métodos anticonceptivos”, señaló.

Participaron alrededor de 450 estudiantes de nivel medio superior. CORTESÍA

Añadió que también se pretende prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y fomentar el respeto, el autocuidado y la comunicación en las relaciones.

Ramírez Espinoza informó que la conferencia se replicará en la Preparatoria No. 1 de la Universidad Autónoma de Coahuila y en distintas facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila. Asimismo, se impartirá en el Cecytec Saltillo y en la Universidad Vizcaya de las Américas, con el objetivo de ampliar el alcance de esta estrategia preventiva entre la población juvenil.

