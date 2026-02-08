Patinaje urbano se viraliza en redes; joven recorre el centro de Saltillo e invita a realizar esta divertida actividad

En la capital de Coahuila, fue captada patinando en puntos emblemáticos como Galerías Saltillo, la Alameda Zaragoza y diversas plazas públicas, donde combina movimientos técnicos con el entorno urbano, mostrando otra forma de apropiarse del espacio público.

A través de videos cortos compartidos en plataformas digitales, Iriz documenta sus recorridos en patines por ciudades como Monterrey y, más recientemente, Saltillo, donde su estilo fluido y seguro ha llamado la atención de usuarios locales y páginas comunitarias.

El patinaje urbano se ha convertido en una forma de expresión y libertad sobre ruedas, y así lo demuestra Iriz Solís, un joven que se ha viralizado en redes sociales por recorrer calles y espacios públicos de distintas ciudades con una destreza que no pasa desapercibida.

Uno de los videos más compartidos fue difundido por la página “Cosas de coahuilenses”, donde se observa a Iriz desplazándose por la calle Victoria, en pleno Centro Histórico de Saltillo, mientras de fondo suena una melodía de Bad Bunny, generando comentarios positivos y reacciones que celebran su talento y creatividad.

La página dio a conocer que Iriz promueve el patinaje con una atractiva frase: “Aún no te animas a patinar? Cómprate esos chingados patines y vámonos”.

La presencia de patinadores como Iris Solís también reabre la conversación sobre la convivencia vial, el respeto al peatón y la necesidad de contar con espacios seguros para actividades recreativas, que además de promover el deporte, fortalecen la identidad urbana y la convivencia social.

BENEFICIOS DEL PATINAJE

Más allá del impacto visual, el patinaje sobre ruedas ofrece importantes beneficios para la salud. Se trata de una actividad aeróbica que mejora la condición cardiovascular, fortalece piernas y abdomen, desarrolla el equilibrio y la coordinación, y contribuye a reducir el estrés. Además, fomenta un estilo de vida activo y el uso responsable de espacios urbanos.

Mejora la condición física general El patinaje es un ejercicio aeróbico que fortalece el sistema cardiovascular, mejora la resistencia y ayuda a mantener un peso saludable.

Fortalece músculos y articulaciones Trabaja principalmente piernas, glúteos y abdomen, además de mejorar la estabilidad de tobillos y rodillas. También fortalece el core, indispensable para mantener el equilibrio.

Desarrolla el equilibrio y la coordinación Al desplazarse sobre ruedas, el cuerpo aprende a controlar movimientos, postura y reacciones, lo que mejora la coordinación motriz y la propiocepción.

Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo Como actividad al aire libre, estimula la liberación de endorfinas, ayuda a disminuir la ansiedad y favorece el bienestar emocional.

Es una actividad accesible y divertida Puede practicarse en parques, ciclovías o espacios abiertos, de manera individual o en grupo, lo que la convierte en una opción social y recreativa.

PRECAUCIONES SI QUIERES INICIAR

Usa equipo de protección adecuado Casco, rodilleras, coderas y muñequeras son indispensables, sobre todo para principiantes, ya que las caídas son comunes durante el aprendizaje.

Elige patines adecuados a tu nivel Asegúrate de que los patines sean de tu talla, estén bien ajustados y cuenten con frenos funcionales. Para principiantes, se recomiendan ruedas de dureza media que ofrezcan mayor estabilidad.

Practica en superficies seguras Inicia en lugares planos, con pavimento liso y sin tráfico vehicular. Evita pendientes pronunciadas hasta dominar el control y el frenado.

Aprende técnicas básicas Antes de aumentar velocidad, es importante dominar el equilibrio, el impulso, el frenado y la forma correcta de caer para reducir lesiones.

Calienta y estira antes y después Un calentamiento previo previene lesiones musculares y articulares, mientras que el estiramiento ayuda a la recuperación.

Avanza de forma gradual No intentes maniobras complejas al inicio. Aumenta la dificultad conforme ganes confianza y control.

El patinaje sobre ruedas es una excelente forma de mantenerse activo y disfrutar del movimiento, siempre que se practique con responsabilidad y las medidas de seguridad adecuadas.