Saltillo: Ebrio choca contra barda del CESAME

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    Saltillo: Ebrio choca contra barda del CESAME
    El frente del vehículo resultó con daños severos luego de perder el control. MARTÍN ROJAS

El conductor perdió el control al tomar una curva sobre la avenida Martín Enríquez; el choque dejó daños materiales

Un aparatoso accidente vehicular se registró durante la noche sobre la avenida Martín Enríquez, en la colonia Virreyes Colonial de Saltillo.

El percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta perdió el control al tomar una curva a velocidad inmoderada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pierde-el-control-y-arrolla-a-dos-en-el-centro-de-saltillo-DE20422320

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor de una Honda CR-V circulaba por dicha vialidad. Al intentar incorporarse en la curva, el exceso de velocidad provocó que no pudiera controlar la unidad.

Sin posibilidad de maniobrar, la camioneta se proyectó directamente contra la barda perimetral del estacionamiento del CESAME.

El impacto fue de tal magnitud que la parte frontal del vehículo resultó severamente dañada. La estructura también presentó daños.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, por lo que el incidente se limitó a daños materiales.

$!Restos de la barda quedaron esparcidos sobre la vialidad tras el impacto.
Restos de la barda quedaron esparcidos sobre la vialidad tras el impacto. MARTÍN ROJAS

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar. Tomaron conocimiento de los hechos y abanderaron la zona para evitar otro percance, ya que la unidad quedó parcialmente obstruyendo la vialidad.

Asimismo, se solicitó el apoyo de una grúa para retirar la camioneta siniestrada. La unidad fue trasladada a un corralón y quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se definirá la situación legal del conductor.

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