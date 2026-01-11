Pavimento mojado provoca carambola en el Periférico LEA y afecta la circulación

Un choque múltiple se registró la mañana de este domingo en el deprimido del Periférico Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo.

En el percance estuvieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos una camioneta Mitsubishi L200, cuyo conductor perdió el control presuntamente debido al pavimento mojado.

Esto provocó que la unidad se impactara contra un muro de concreto, el cual fue proyectado hacia los carriles contrarios, generando colisiones adicionales.