Pavimento mojado provoca carambola en el Periférico LEA y afecta la circulación
El percance involucró cuatro vehículos en el paso a desnivel, obligó al cierre temporal de ambos sentidos y movilizó a cuerpos de emergencia
Un choque múltiple se registró la mañana de este domingo en el deprimido del Periférico Luis Echeverría Álvarez, en su cruce con el bulevar Jesús Valdés Sánchez, en Saltillo.
En el percance estuvieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos una camioneta Mitsubishi L200, cuyo conductor perdió el control presuntamente debido al pavimento mojado.
Esto provocó que la unidad se impactara contra un muro de concreto, el cual fue proyectado hacia los carriles contrarios, generando colisiones adicionales.
Por motivos de seguridad, autoridades municipales procedieron al cierre de la circulación en ambos sentidos mientras se realizaban las maniobras correspondientes.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los conductores involucrados; ninguno requirió traslado a un hospital.
Los daños materiales no fueron cuantificados en el lugar. Al registrarse afectaciones a infraestructura municipal, las unidades fueron aseguradas y puestas a disposición del agente del Ministerio Público.