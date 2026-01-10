Peatón es embestido por auto en céntrico cruce de Saltillo
Un hombre de 42 años fue atropellado, y aunque sus lesiones no fueron graves, fue hospitalizado y el conductor quedó detenido por el delito de lesiones
Un hombre resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Universitario luego de ser embestido por un vehículo en el cruce del bulevar Francisco Coss y Venustiano Carranza, en una zona céntrica de Saltillo.
El percance movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al hombre de 42 años de edad, el cual presentaba una herida en la ceja derecha y sangrado en la cabeza.
De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió cuando el peatón intentó cruzar de poniente a oriente la lateral del bulevar Venustiano Carranza. En ese momento, un automóvil Nissan Versa circulaba por el lugar e intentaba incorporarse hacia el norte.
El impacto se produjo en el costado izquierdo del vehículo. El conductor detuvo su marcha para auxiliar al lesionado, quien fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a una clínica para su valoración médica.
Aunque las lesiones no fueron consideradas de gravedad, fue necesario su internamiento para observación. El conductor del vehículo fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición por el presunto delito de lesiones.