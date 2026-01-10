Peatón es embestido por auto en céntrico cruce de Saltillo

Un hombre resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Universitario luego de ser embestido por un vehículo en el cruce del bulevar Francisco Coss y Venustiano Carranza, en una zona céntrica de Saltillo.

El percance movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al hombre de 42 años de edad, el cual presentaba una herida en la ceja derecha y sangrado en la cabeza.

