Peatón es embestido por auto en céntrico cruce de Saltillo

Saltillo
/ 10 enero 2026
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención inmediata al peatón lesionado antes de trasladarlo al Hospital Universitario. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Un hombre de 42 años fue atropellado, y aunque sus lesiones no fueron graves, fue hospitalizado y el conductor quedó detenido por el delito de lesiones

Un hombre resultó lesionado y fue trasladado al Hospital Universitario luego de ser embestido por un vehículo en el cruce del bulevar Francisco Coss y Venustiano Carranza, en una zona céntrica de Saltillo.

El percance movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al hombre de 42 años de edad, el cual presentaba una herida en la ceja derecha y sangrado en la cabeza.

$!El conductor del Nissan Versa fue detenido por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones.
El conductor del Nissan Versa fue detenido por las autoridades y puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con el reporte, el accidente ocurrió cuando el peatón intentó cruzar de poniente a oriente la lateral del bulevar Venustiano Carranza. En ese momento, un automóvil Nissan Versa circulaba por el lugar e intentaba incorporarse hacia el norte.

El impacto se produjo en el costado izquierdo del vehículo. El conductor detuvo su marcha para auxiliar al lesionado, quien fue estabilizado en el sitio y posteriormente trasladado a una clínica para su valoración médica.

$!El accidente se registró en el cruce de los bulevares Francisco Coss y Venustiano Carranza, una de las zonas con mayor flujo vehicular en el centro de Saltillo.
El accidente se registró en el cruce de los bulevares Francisco Coss y Venustiano Carranza, una de las zonas con mayor flujo vehicular en el centro de Saltillo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Aunque las lesiones no fueron consideradas de gravedad, fue necesario su internamiento para observación. El conductor del vehículo fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición por el presunto delito de lesiones.

