Peatón muere atropellado en la carretera Monterrey-Saltillo

Un hombre, de una edad aproximada entre 35 y 40 años, perdió la vida la mañana de este día tras ser atropellado por un vehículo compacto que se desplazaba sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 29.

El presunto responsable, conductor de un Nissan V Drive color guindo con placas de Nuevo León e identificado como Guillermo “N”, refirió a las autoridades que circulaba en sentido de norte a sur, procediendo de Monterrey con dirección a Saltillo.

Según su declaración preliminar, el peatón caminaba por la orilla de la arteria y se atravesó de manera repentina en su trayectoria. El automovilista aseguró que no alcanzó a frenar y lo impactó con la parte frontal derecha, lanzándolo hacia un predio adyacente.