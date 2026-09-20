Peatón muere atropellado en la carretera Monterrey-Saltillo
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Un hombre de entre 35 y 40 años de edad perdió la vida instantáneamente al ser arrollado por un automóvil compacto en el kilómetro 29 de la vía federal
Un hombre, de una edad aproximada entre 35 y 40 años, perdió la vida la mañana de este día tras ser atropellado por un vehículo compacto que se desplazaba sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura del kilómetro 29.
El presunto responsable, conductor de un Nissan V Drive color guindo con placas de Nuevo León e identificado como Guillermo “N”, refirió a las autoridades que circulaba en sentido de norte a sur, procediendo de Monterrey con dirección a Saltillo.
Según su declaración preliminar, el peatón caminaba por la orilla de la arteria y se atravesó de manera repentina en su trayectoria. El automovilista aseguró que no alcanzó a frenar y lo impactó con la parte frontal derecha, lanzándolo hacia un predio adyacente.
La víctima, de complexión delgada y con barba, vestía pantalón de mezclilla negro, playera azul y tenis blancos. Tras el percance, paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar en respuesta al llamado de auxilio.
De acuerdo con los primeros datos médicos, el hombre presentó traumatismo craneoencefálico severo, abrasiones y contusiones múltiples; al momento de la valoración inicial, ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la policía municipal, cerraron un carril de la vialidad para facilitar las diligencias correspondientes. Peritos especializados en tránsito terrestre de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de indicios.
La investigación de los hechos quedó a disposición del Ministerio Público bajo la clasificación preliminar del delito de homicidio culposo. El cuerpo de la víctima fue trasladado a las instalaciones del SEMEFO donde permanecerá como no identificado en espera de que sus pertenencias sirvan para su identificación legal.