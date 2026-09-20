Saltillo: madre da su versión sobre retiro de sus hijos tras señalamientos de su expareja contra el Poder Judicial; ‘mis hijos fueron retirados de un entorno inseguro’

Luego de que VANGUARDIA publicó los señalamientos del Centro de Gestión de Justicia para Hombres de Saltillo sobre un presunto mal actuar de funcionarios del Poder Judicial de Coahuila durante el retiro de dos menores de edad, Madai “N”, madre de los niños, aseguró que la situación se originó después de que cumplió con diversas determinaciones y recomendaciones establecidas dentro del expediente familiar 677/2024. Señaló que los menores fueron retirados del entorno en el que permanecían con su padre debido a que, desde su perspectiva, no existían condiciones adecuadas para su permanencia y a que Gustavo “N” no habría cumplido con algunas de las recomendaciones establecidas para garantizar las convivencias, entre ellas acudir a terapia psicológica y posteriormente someterse a una nueva valoración.

De acuerdo con Madai, ella y Gustavo procrearon a los menores cuando ella tenía 14 años y él 27. Actualmente, a sus 26 años, aseguró que durante aproximadamente 12 años la convivencia con su entonces pareja estuvo marcada por situaciones de violencia y aislamiento, hasta que en 2024 decidió salir de ese entorno e iniciar una nueva vida. Relató que, contrario a los señalamientos de que habría abandonado a Gustavo junto con sus dos hijos, durante aproximadamente un año realizó diversas gestiones para trasladar a los menores a un entorno que considerara adecuado y atendió el convenio de obligaciones relacionado con ellos. Como parte de ese proceso, Madai acudió ante el juzgado familiar que lleva el caso para solicitar la guarda y custodia. El pasado 2 de julio, elementos del Poder Judicial acudieron al domicilio ubicado en el ejido La Angostura, donde se realizó el retiro de los menores. Explicó que uno de sus hijos requiere atención especializada y que, durante el procedimiento, se implementó una estrategia para realizar la diligencia sin que el menor enfrentara una situación que pudiera afectarlo. Según su versión, una evaluadora psicosocial utilizó la expresión “todos los padres pegan” para evitar que el menor reaccionara negativamente ante la situación.

Agregó que, de acuerdo con el informe del Centro de Evaluación, el padre no constituiría una opción de resguardo para los menores debido a los patrones de violencia que, según el documento referido por ella, se habrían identificado. “En las recomendaciones del Centro de Evaluación dice que los niños sean depositados con la madre o institucionalizados. El padre no es una opción por la violencia que ejerce hacia los hijos. El señor ciertamente menciona que lleva alrededor de 13 meses sin contacto con mis hijos, a raíz de acatar las recomendaciones del Centro de Evaluación, que son que el padre tome una terapia y se someta a una revaloración para asegurar que es seguro para los menores convivir con él; acciones que el padre en ningún momento ha solicitado”, dijo. Sobre la atención de los menores, la madre aseguró que ambos reciben seguimiento médico, neurológico y psicológico especializado, además de medicamentos prescritos por sus médicos. En particular, señaló que uno de sus hijos cuenta con diversos diagnósticos y que, según su versión, durante el periodo en que permaneció bajo la custodia de su padre no habría recibido seguimiento ortopédico oportuno para uno de sus padecimientos físicos. “Ambos menores cuentan con diagnósticos neurodivergentes; yo los empiezo a atender con el mismo neurólogo y contamos con la documentación emitida por el neuropediatra; los niños no se sobremedican, se sigue la prescripción médica”, afirmó. Finalmente, Madai “N” sostuvo que las determinaciones judiciales no se habrían tomado para favorecerla y acusó a Gustavo “N” de generar afectaciones a sus hijos mediante publicaciones y descalificaciones en redes sociales, las cuales, aseguró, han tenido consecuencias en su entorno escolar y emocional. “Él no vio el alcance del daño que le hizo a mis hijos. Pensó ‘la voy a fregar a ella’, a mí no me importa, pero a los niños sí”.