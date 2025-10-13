Pelea de robots en el Auditorio Saltillo duplica su capacidad, ante la sorpresa de su éxito

La competencia de ingeniería y tecnología “Pelea de Robots” celebrará su segunda edición en la capital coahuilense, cambiando su sede al Auditorio Saltillo tras la masiva asistencia registrada el año anterior. El evento, programado para el sábado 18 de octubre, busca vincular a instituciones, la industria y al público en general en la construcción y combate de máquinas a gran escala.

“Pelea de Robots nace de la necesidad y el deseo de fomentar la innovación en la tecnología”, afirmó la directora del evento, María Contreras, quien estuvo acompañada por César Valerio, uno de los patrocinadores principales.

La competencia de este año contará con robots divididos en dos grandes clasificaciones: máquinas de 60 y 120 libras de peso. Contreras detalló la envergadura de los contrincantes: “Son máquinas bastante grandes, de casi 50 kilos o un poco más”.