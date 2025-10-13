Pelea de robots en el Auditorio Saltillo duplica su capacidad, ante la sorpresa de su éxito

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Pelea de robots en el Auditorio Saltillo duplica su capacidad, ante la sorpresa de su éxito
    Participantes de todo el país se preparan para medir sus creaciones en la segunda edición de “Pelea de Robots” en el Auditorio Saltillo. FOTO: OCV

La directora del evento, María Contreras, destacó que “Pelea de Robots” busca acercar la tecnología a todos, sin importar la edad o la experiencia previa

La competencia de ingeniería y tecnología “Pelea de Robots” celebrará su segunda edición en la capital coahuilense, cambiando su sede al Auditorio Saltillo tras la masiva asistencia registrada el año anterior. El evento, programado para el sábado 18 de octubre, busca vincular a instituciones, la industria y al público en general en la construcción y combate de máquinas a gran escala.

Pelea de Robots nace de la necesidad y el deseo de fomentar la innovación en la tecnología”, afirmó la directora del evento, María Contreras, quien estuvo acompañada por César Valerio, uno de los patrocinadores principales.

La competencia de este año contará con robots divididos en dos grandes clasificaciones: máquinas de 60 y 120 libras de peso. Contreras detalló la envergadura de los contrincantes: “Son máquinas bastante grandes, de casi 50 kilos o un poco más”.

El proyecto está diseñado para ser completamente inclusivo, a pesar de su complejidad técnica. “Es completamente abierto al público. No hay límite de edad”, puntualizó la directora, quien agregó que no se requiere “ni siquiera algún título o experiencia previa” para participar en la construcción de los autómatas.

Esto es posible porque “Pelea de Robots” ofrece asesoría técnica previa, con el fin de que los equipos comprendan los fundamentos básicos de la robótica.

La decisión de cambiar de sede responde al éxito de su debut en 2024. “El Auditorio Saltillo tiene capacidad para 5 mil personas”, explicó Contreras. Recordó además la sorpresa que generó la convocatoria en la primera edición: “Nos preparamos para unas 500 personas, pero no teníamos idea de que llegaría tanta gente”.

Para este segundo encuentro se tiene confirmada la participación de diez robots, aunque se espera que la cifra aumente. La competencia se llevará a cabo el sábado 18 de octubre a las 2:00 p.m. en el Auditorio Saltillo. El boleto general tiene un costo de 250 pesos, disponibles las 24 horas en el Hotel Imperial.

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

