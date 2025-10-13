Conecta ‘Creando Puentes’ a líderes y jóvenes con enfoque de género en Saltillo
El evento fue realizado por el Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Juvenil Municipal y la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social
Con el objetivo de impulsar ideas, proyectos y negocios con perspectiva de género, jóvenes saltillenses participaron en el evento “Creando Puentes”, una dinámica de mentoría que reunió a destacadas personalidades de la ciudad.
La actividad fue organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Juvenil Municipal y la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social, y se llevó a cabo en las instalaciones del Ateneo Fuente, aprovechando espacios emblemáticos como la Pinacoteca, el Museo, la Biblioteca y la Terraza.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo continúa mejorando vialidades y espacios públicos con el programa ‘Aquí Andamos’
“El objetivo principal es tender lazos que impulsen ideas, negocios y proyectos con perspectiva de género para un impacto en la comunidad”, señaló Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Saltillo.
Durante el evento, las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de conversar y escuchar historias de éxito de líderes locales, incluyendo a Adrián González Zambrano, director general del Tec de Monterrey, campus Saltillo; Ania Sánchez Ruiz, directora del Instituto Tecnológico de Saltillo; Nayeli Mery González, directora del Ateneo Fuente; y Alfonso Yáñez Arreola, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.
También participaron figuras del sector empresarial y social, como Martha Dainitín, presidenta de Coparmex Jóvenes; Cynthia Arrazola, directora de Canacintra Coahuila Sureste; así como Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, y otros empresarios comprometidos con la mentoría juvenil.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo repara más de 48 mil 500 baches en calles de la ciudad con programa ‘Aquí Andamos’
“Su colaboración en esta iniciativa es fundamental para sembrar inspiración y acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de ideas, negocios y propuestas de política pública con enfoque de género”, destacó Vanessa Fernández.
“Creando Puentes” se consolida así como un espacio de interacción y aprendizaje, en el que los jóvenes pueden fortalecer su visión emprendedora, profesional y social, mientras reciben orientación de quienes han logrado destacarse en distintos ámbitos de la comunidad saltillense.