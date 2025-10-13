Conecta ‘Creando Puentes’ a líderes y jóvenes con enfoque de género en Saltillo

Con el objetivo de impulsar ideas, proyectos y negocios con perspectiva de género, jóvenes saltillenses participaron en el evento “Creando Puentes”, una dinámica de mentoría que reunió a destacadas personalidades de la ciudad.

La actividad fue organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Juvenil Municipal y la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social, y se llevó a cabo en las instalaciones del Ateneo Fuente, aprovechando espacios emblemáticos como la Pinacoteca, el Museo, la Biblioteca y la Terraza.

“El objetivo principal es tender lazos que impulsen ideas, negocios y proyectos con perspectiva de género para un impacto en la comunidad”, señaló Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Saltillo.