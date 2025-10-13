Conecta ‘Creando Puentes’ a líderes y jóvenes con enfoque de género en Saltillo

Saltillo
/ 13 octubre 2025
    Conecta ‘Creando Puentes’ a líderes y jóvenes con enfoque de género en Saltillo
    El evento promueve la inclusión y el enfoque de género en la creación de proyectos y políticas públicas. FOTO: CORTESÍA

El evento fue realizado por el Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Juvenil Municipal y la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social

Con el objetivo de impulsar ideas, proyectos y negocios con perspectiva de género, jóvenes saltillenses participaron en el evento “Creando Puentes”, una dinámica de mentoría que reunió a destacadas personalidades de la ciudad.

La actividad fue organizada por el Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con el Consejo Juvenil Municipal y la Red de Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social, y se llevó a cabo en las instalaciones del Ateneo Fuente, aprovechando espacios emblemáticos como la Pinacoteca, el Museo, la Biblioteca y la Terraza.

“El objetivo principal es tender lazos que impulsen ideas, negocios y proyectos con perspectiva de género para un impacto en la comunidad”, señaló Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres en Saltillo.

Los jóvenes pudieron interactuar directamente con líderes, escuchando historias de éxito y consejos prácticos. FOTO: CORTESÍA

Durante el evento, las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de conversar y escuchar historias de éxito de líderes locales, incluyendo a Adrián González Zambrano, director general del Tec de Monterrey, campus Saltillo; Ania Sánchez Ruiz, directora del Instituto Tecnológico de Saltillo; Nayeli Mery González, directora del Ateneo Fuente; y Alfonso Yáñez Arreola, director de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila.

‘Creando Puentes’ busca consolidarse como un espacio de desarrollo profesional, emprendedor y social para las nuevas generaciones de Saltillo. FOTO: CORTESÍA

También participaron figuras del sector empresarial y social, como Martha Dainitín, presidenta de Coparmex Jóvenes; Cynthia Arrazola, directora de Canacintra Coahuila Sureste; así como Abraham Ramírez Espinoza, director del Instituto Municipal de la Juventud, y otros empresarios comprometidos con la mentoría juvenil.

“Su colaboración en esta iniciativa es fundamental para sembrar inspiración y acompañar a las nuevas generaciones en la construcción de ideas, negocios y propuestas de política pública con enfoque de género”, destacó Vanessa Fernández.

“Creando Puentes” se consolida así como un espacio de interacción y aprendizaje, en el que los jóvenes pueden fortalecer su visión emprendedora, profesional y social, mientras reciben orientación de quienes han logrado destacarse en distintos ámbitos de la comunidad saltillense.

Temas


Juventud

Localizaciones


Saltillo

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

