¡Peleas de robot mini sumo en Saltillo! Organza torneo la Facultad de Sistemas de la UAdeC

Nueve robots participaron en el Cuarto Torneo de Peleas de Robot Mini Sumo, organizado por la Facultad de Sistemas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde estudiantes pusieron a prueba sus conocimientos de programación, electrónica, mecánica y sistemas de control. La competencia formó parte de las actividades académicas y tecnológicas impulsadas por la facultad para fomentar el interés por la robótica, la innovación y la ingeniería, mediante ejercicios prácticos que permiten a los alumnos evaluar el funcionamiento de sus prototipos.

Antes de los enfrentamientos, los nueve robots participantes superaron las revisiones correspondientes, que incluyeron la verificación de peso y componentes, informó Carmen Coronado Rivera, directora de la Facultad de Sistemas, durante el mensaje de bienvenida. El torneo permitió a los equipos demostrar el desempeño de sus diseños, así como su capacidad de respuesta y estrategia dentro del área de combate, en una dinámica que combinó conocimientos técnicos, creatividad y trabajo en equipo.

DESTACAN APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA INGENIERÍA Durante el evento, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, expresó su satisfacción por visitar la Facultad de Sistemas, institución en la que cursó sus estudios, y reconoció las actividades realizadas en el marco del Quinto Simposio Internacional de Ingeniería, que contempla conferencias y competencias tecnológicas. Señaló que este tipo de ejercicios, junto con otros proyectos desarrollados por los estudiantes, como la construcción de drones, contribuyen al fortalecimiento de habilidades necesarias para su desempeño profesional.

Entre las áreas de aplicación mencionó la aeronáutica, la industria automotriz, la robótica y la inteligencia artificial, campos en los que la programación, el diseño y la integración de sistemas tienen un papel relevante. Además de los conocimientos técnicos, estas actividades permiten a los participantes desarrollar pensamiento crítico, creatividad y capacidad para resolver problemas mediante el trabajo colaborativo. TUNKULUCHU OBTIENE EL PRIMER LUGAR Tras las rondas de enfrentamientos y la deliberación correspondiente, el robot Tunkuluchu, del equipo TUN, obtuvo el primer lugar del torneo.

El segundo puesto fue para Pochita, del equipo Secta de Carmen Coronado Plus, mientras que Robot Ohmtron, de ElectroPumas, quedó en tercer lugar. La clasificación continuó con NEXI, del equipo NEXA, en la cuarta posición; El Resistencio, de Último Momento, en el quinto sitio, y El Curioso Franky, de The Big Boss, en el sexto lugar. La competencia permitió a los estudiantes contrastar sus diseños y estrategias en condiciones de enfrentamiento, como parte de una formación que vincula los contenidos académicos con la solución práctica de retos de ingeniería.

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