Lanzan guitarra oficial de edición limitada por el 60 aniversario de la Rondalla de Saltillo de la Narro

En el marco de la conmemoración de sus 60 años de trayectoria musical e historia, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), a través de sus canales oficiales, anunció el lanzamiento de la Guitarra Oficial 60 Aniversario de La Rondalla de Saltillo, un instrumento de colección diseñado tanto para músicos profesionales como para los amantes de la música romántica y la guitarra clásica.

La institución catalogó este lanzamiento como un instrumento de calidad de concierto con acabados de lujo, pensado de manera especial para rondalleros y coleccionistas que buscan plasmar el legado sonoro de una de las agrupaciones más representativas de la capital coahuilense.