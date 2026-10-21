Lanzan guitarra oficial de edición limitada por el 60 aniversario de la Rondalla de Saltillo de la Narro
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La UAAAN anunció una guitarra de edición limitada por los 60 años de La Rondalla de Saltillo, con acabados de lujo y un precio de 3 mil 999 pesos
En el marco de la conmemoración de sus 60 años de trayectoria musical e historia, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), a través de sus canales oficiales, anunció el lanzamiento de la Guitarra Oficial 60 Aniversario de La Rondalla de Saltillo, un instrumento de colección diseñado tanto para músicos profesionales como para los amantes de la música romántica y la guitarra clásica.
La institución catalogó este lanzamiento como un instrumento de calidad de concierto con acabados de lujo, pensado de manera especial para rondalleros y coleccionistas que buscan plasmar el legado sonoro de una de las agrupaciones más representativas de la capital coahuilense.
Características técnicas y acabado de lujo
De acuerdo con la información compartida por la universidad, este instrumento de edición limitada fue elaborado con materiales seleccionados para brindar una excelente acústica y durabilidad:
Tapa: Abeto canadiense.
Aros y fondo: Ciprés.
Brazo: Cedro rojo.
Diapasón: Granadillo.
Detalles especiales: Boca incrustada.
La edición de aniversario tiene un costo oficial de $3,999 pesos mexicanos. Debido a su carácter de edición limitada y de colección, los pedidos se gestionan de manera directa.
Los interesados en adquirir la guitarra pueden solicitar mayor información o realizar sus pedidos enviando un mensaje vía WhatsApp al número 462 169 2223