Peligroso derrame de Diésel queda sobre el bulevar Ramos Arizpe tras choque de tráiler

El percance ocurrió alrededor de las 3:00 horas, cuando la unidad de la empresa Trayecto se desplazaba procedente de Nuevo León con destino al parque industrial Derramadero, al sur de Saltillo.

Un tráiler que transportaba transmisiones automáticas para el sector automotriz protagonizó un accidente durante la madrugada de este martes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, luego de que su conductor presuntamente se quedara dormido al volante.

De acuerdo con lo declarado por el operador, mientras circulaba por el puente conocido como La Reyna, el cansancio lo venció y dormitó durante unos instantes, ocasionando que perdiera el control del tractocamión.

La unidad terminó subiéndose a la barrera divisora de carriles y, debido al fuerte impacto, resultaron dañados los depósitos de combustible, provocando un derrame de diésel sobre la vialidad.

Ante el riesgo de que el combustible ocasionara otro accidente, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y desplegaron material absorbente para contener el derrame y reducir las condiciones de peligro para los automovilistas.

El conductor resultó ileso y no se reportaron otras personas afectadas. El percance dejó únicamente daños materiales, mientras se llevaron a cabo las maniobras para retirar el tráiler y realizar la limpieza de la superficie de rodamiento.