Pensó que era un sueño y terminó volcado tras quedarse dormido al volante, en Saltillo

La mañana de este miércoles se registró un accidente vial en la colonia Morelos, luego de que un conductor se quedara dormido al volante, chocara contra una camioneta y volcara su automóvil, en Saltillo.

El percance ocurrió cerca de las 06:30 horas sobre el bulevar Morelos. Javier ¨N¨, de aproximadamente 40 años, conducía un Volkswagen Vento con dirección al bulevar Fundadores.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: se estrella camión cargado con paja al no librar la vuelta en El Sarape