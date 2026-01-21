Pensó que era un sueño y terminó volcado tras quedarse dormido al volante, en Saltillo

Saltillo
/ 21 enero 2026
    Pensó que era un sueño y terminó volcado tras quedarse dormido al volante, en Saltillo
    El automóvil terminó volcado sobre su costado derecho tras invadir los carriles contrarios del bulevar Morelos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El automóvil quedó con severos daños materiales y fue retirado del lugar con apoyo de una grúa, mientras que la camioneta involucrada presentó afectaciones en la parte frontal

La mañana de este miércoles se registró un accidente vial en la colonia Morelos, luego de que un conductor se quedara dormido al volante, chocara contra una camioneta y volcara su automóvil, en Saltillo.

El percance ocurrió cerca de las 06:30 horas sobre el bulevar Morelos. Javier ¨N¨, de aproximadamente 40 años, conducía un Volkswagen Vento con dirección al bulevar Fundadores.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: se estrella camión cargado con paja al no librar la vuelta en El Sarape

$!El accidente ocurrió frente a las instalaciones de la Dirección de Protección Civil, en la colonia Morelos.
El accidente ocurrió frente a las instalaciones de la Dirección de Protección Civil, en la colonia Morelos. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al pasar la calle 7, el conductor se quedó dormido mientras manejaba y, sin percatarse, perdió el control de la unidad, brincó el camellón central y terminó invadiendo los carriles contrarios.

Una vez en el sentido opuesto, el vehículo volcó sobre su costado derecho, quedando frente a las instalaciones de la Dirección de Protección Civil.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento y coordinar el retiro de las unidades.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento y coordinar el retiro de las unidades. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Durante el incidente, el automóvil le cerró el paso a una camioneta que circulaba con vía libre rumbo al bulevar Otilio González, impactándola de frente. Por fortuna, ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se quedó dormido al volante tras salir de una larga jornada laboral. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar, tomaron conocimiento de los hechos y solicitaron una grúa para retirar el vehículo accidentado.

