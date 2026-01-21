Saltillo: se estrella camión cargado con paja al no librar la vuelta en El Sarape
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor no calculó las dimensiones del camión y del remolque al incorporarse al carril hacia el bulevar Fundadores
El que no logró dar la vuelta completa en el paso subterráneo del distribuidor vial El Sarape fue un camión cargado con paja, el cual terminó impactándose contra la base de concreto en Saltillo.
El percance ocurrió la noche de ayer martes, cuando el vehículo, una Dodge RAM, circulaba de sur a norte y remolcaba un cargamento de paja con destino a forrajeras ubicadas sobre la carretera federal 57.
TE PUEDE INTERESAR: Niebla causa volcadura de tractocamión, en Arteaga
Al incorporarse al carril que conecta con el bulevar Fundadores, el conductor, identificado como Alejandro ¨N¨, de 29 años, no calculó correctamente las dimensiones del camión y del remolque, por lo que la unidad se subió a la banqueta divisoria del periférico y posteriormente se impactó de frente contra la base de concreto del paso subterráneo.
El conductor no resultó lesionado; sin embargo, deberá responder por los daños ocasionados a la infraestructura municipal, así como por los daños materiales de su vehículo. El accidente afectó la circulación vehicular en el periférico Luis Echeverría, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de Tránsito Municipal.
Finalmente, el camión fue retirado con el apoyo de una grúa y trasladado a un corralón, donde quedó asegurado como garantía por los daños ocasionados.