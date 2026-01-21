Saltillo: se estrella camión cargado con paja al no librar la vuelta en El Sarape

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 21 enero 2026
    Saltillo: se estrella camión cargado con paja al no librar la vuelta en El Sarape
    El camión cargado con paja se impactó contra la base de concreto en el paso subterráneo del distribuidor vial El Sarape. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor no calculó las dimensiones del camión y del remolque al incorporarse al carril hacia el bulevar Fundadores

El que no logró dar la vuelta completa en el paso subterráneo del distribuidor vial El Sarape fue un camión cargado con paja, el cual terminó impactándose contra la base de concreto en Saltillo.

El percance ocurrió la noche de ayer martes, cuando el vehículo, una Dodge RAM, circulaba de sur a norte y remolcaba un cargamento de paja con destino a forrajeras ubicadas sobre la carretera federal 57.

TE PUEDE INTERESAR: Niebla causa volcadura de tractocamión, en Arteaga

$!La unidad no logró librar la curva al incorporarse al carril que conecta con el bulevar Fundadores.
La unidad no logró librar la curva al incorporarse al carril que conecta con el bulevar Fundadores. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Al incorporarse al carril que conecta con el bulevar Fundadores, el conductor, identificado como Alejandro ¨N¨, de 29 años, no calculó correctamente las dimensiones del camión y del remolque, por lo que la unidad se subió a la banqueta divisoria del periférico y posteriormente se impactó de frente contra la base de concreto del paso subterráneo.

$!El accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación en el periférico Luis Echeverría.
El accidente provocó afectaciones momentáneas a la circulación en el periférico Luis Echeverría. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor no resultó lesionado; sin embargo, deberá responder por los daños ocasionados a la infraestructura municipal, así como por los daños materiales de su vehículo. El accidente afectó la circulación vehicular en el periférico Luis Echeverría, por lo que fue necesaria la presencia de elementos de Tránsito Municipal.

Finalmente, el camión fue retirado con el apoyo de una grúa y trasladado a un corralón, donde quedó asegurado como garantía por los daños ocasionados.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
García Harfuch y las redadas sin fin

García Harfuch y las redadas sin fin
true

Arriesga Sheinbaum la soberanía con tal de proteger a AMLO
true

POLITICÓN: Sheinbaum entrega otros 37 narcos a EU y salpica a Piedras Negras
Héctor Recio Dávila denuncia haber sido víctima de al menos diez robos en su vivienda ubicada en la colonia Puente Moreno, al sur de Saltillo.

Oleada de robos en Puente Moreno obliga a vecino de Saltillo a considerar abandonar su casa
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una estrecha relación con Trump e incluso creó un “Premio FIFA de la Paz” especial que le otorgó en el sorteo de la Copa Mundial en diciembre.

Gobierno de Macron no está a favor de boicotear el Mundial 2026 por las amenazas a Groenlandia de Trump
Cedillo ha sido habitual en las categorías menores de Santos Laguna y ya ha tenido acercamientos con el primer equipo.

Convocan al saltillense Sahiel Cedillo a la Selección Mexicana Sub-20
Zonas residenciales que antes eran vibrantes son ahora pueblos fantasma donde cuadra tras cuadra reina la oscuridad.

Siria: un paisaje de ruinas tras 13 años de guerra y el desafío de reconstruir un país pulverizado
Para el presidente Trump, parte del atractivo está en el tamaño del territorio de Groenlandia: es aproximadamente tres veces el tamaño de Texas y más grande que Alaska.

Trump tiene una salida simple en Groenlandia, pero no parece quererla