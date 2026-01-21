Saltillo: se estrella camión cargado con paja al no librar la vuelta en El Sarape

El que no logró dar la vuelta completa en el paso subterráneo del distribuidor vial El Sarape fue un camión cargado con paja, el cual terminó impactándose contra la base de concreto en Saltillo.

El percance ocurrió la noche de ayer martes, cuando el vehículo, una Dodge RAM, circulaba de sur a norte y remolcaba un cargamento de paja con destino a forrajeras ubicadas sobre la carretera federal 57.

