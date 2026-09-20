Pepenador halla arma hechiza en relleno sanitario y se lesiona por accidente en Saltillo

Un hombre de oficio pepenador resultó lesionado en el abdomen tras accionar accidentalmente un arma de fuego hechiza que encontró entre los desechos del relleno sanitario de Saltillo. De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando Marco Escobar Gaviria, de 64 años y apodado “El Cubano”, realizaba labores de recolección de chatarra en las montañas de desperdicios.

En el sitio, el hombre halló un artefacto de fabricación casera y, al manipularlo, detonó el proyectil de forma inadvertida. La corporación municipal precisó que no existe ninguna línea de investigación que sugiera la participación de otra persona en el percance.

Tras el impacto, el lesionado pidió auxilio a los vigilantes del lugar, quienes dieron aviso a los números de emergencia. Al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal, del Agrupamiento de Reacción Sureste (ARS) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) para resguardar la zona.

Paramédicos de la Secretaría de Salud le brindaron los primeros auxilios en el lugar y, debido a la herida en la zona abdominal, lo trasladaron al Hospital General de Saltillo para su atención médica.