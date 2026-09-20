Pepenador halla arma hechiza en relleno sanitario y se lesiona por accidente en Saltillo

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    Pepenador halla arma hechiza en relleno sanitario y se lesiona por accidente en Saltillo
    Aspecto del artefacto de fabricación casera asegurado por peritos de la FGE tras la detonación accidental. Juan Francisco Valdés

Un hombre de 64 años resultó herido en el abdomen al manipular un arma de fabricación casera que encontró entre la basura; autoridades descartan un ataque de terceros

Un hombre de oficio pepenador resultó lesionado en el abdomen tras accionar accidentalmente un arma de fuego hechiza que encontró entre los desechos del relleno sanitario de Saltillo.

De acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando Marco Escobar Gaviria, de 64 años y apodado “El Cubano”, realizaba labores de recolección de chatarra en las montañas de desperdicios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-tras-discusion-hombre-atropello-a-su-esposa-vecinos-senalan-agresiones-previas-AG23613201

En el sitio, el hombre halló un artefacto de fabricación casera y, al manipularlo, detonó el proyectil de forma inadvertida. La corporación municipal precisó que no existe ninguna línea de investigación que sugiera la participación de otra persona en el percance.

$!Unidades de emergencia y de seguridad acudieron al relleno sanitario de Saltillo tras recibir el reporte del accidente.
Unidades de emergencia y de seguridad acudieron al relleno sanitario de Saltillo tras recibir el reporte del accidente. Juan Francisco Valdés

Tras el impacto, el lesionado pidió auxilio a los vigilantes del lugar, quienes dieron aviso a los números de emergencia. Al sitio acudieron elementos de la Policía Preventiva Municipal, del Agrupamiento de Reacción Sureste (ARS) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) para resguardar la zona.

$!Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y policías municipales inspeccionaron el área de desperdicios donde ocurrió la detonación accidental. En lo alto, se encontró al herido.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y policías municipales inspeccionaron el área de desperdicios donde ocurrió la detonación accidental. En lo alto, se encontró al herido. Juan Francisco Valdés

Paramédicos de la Secretaría de Salud le brindaron los primeros auxilios en el lugar y, debido a la herida en la zona abdominal, lo trasladaron al Hospital General de Saltillo para su atención médica.

$!Corporaciones de seguridad coordinaron el resguardo del perímetro en la parte alta del tiradero municipal.
Corporaciones de seguridad coordinaron el resguardo del perímetro en la parte alta del tiradero municipal. Juan Francisco Valdés

Peritos de la FGE realizaron la inspección del área y recolectaron el artefacto, así como un casquillo percutido. De acuerdo con testimonios de otros trabajadores del tiradero, el lesionado no pertenecía a ningún gremio de recolectores local y hasta el momento se desconoce el paradero de sus familiares.

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