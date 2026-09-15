‘Perdóname, hijo’: madre encuentra sin vida a joven en la cochera de su casa en la colonia Bellavista de Saltillo

Un joven de 20 años fue encontrado sin vida por su madre en la cochera de su domicilio, ubicado en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, durante la noche de ayer lunes. El hallazgo ocurrió en una vivienda de la privada Emiliano Zapata, donde la mujer localizó a su hijo suspendido de la reja de una ventana.

De acuerdo con los primeros informes, Yésica “N”, madre del joven, regresó a su domicilio alrededor de las 22:00 horas y fue entonces cuando encontró a Ever “N”, de 20 años, en esas condiciones.

La mujer, en medio de la desesperación, descolgó a su hijo y solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar como primeros respondientes y, tras confirmar que el joven ya no contaba con signos vitales, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que se iniciaran las diligencias correspondientes.

En el sitio, la madre del joven no pudo contener el llanto y, visiblemente afectada por lo ocurrido, pidió perdón a su hijo mientras repetía: “Perdóname, hijo, por no cuidarte y por no ponerte atención”. Familiares señalaron que el joven se encontraba sin empleo y atravesaba problemas relacionados con el consumo de sustancias, aunque serán las autoridades ministeriales las encargadas de establecer las circunstancias exactas de su muerte. Además se dijo que es familiar de un policía municipal de Saltillo.