‘Perdóname, hijo’: madre encuentra sin vida a joven en la cochera de su casa en la colonia Bellavista de Saltillo

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Saltillo
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    ‘Perdóname, hijo’: madre encuentra sin vida a joven en la cochera de su casa en la colonia Bellavista de Saltillo
    La madre del joven realizó el reporte al sistema de emergencias 911 luego de encontrarlo en la cochera. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Vecinos señalaron que el joven tenía problemas de consumo de sustancias y era familiar de un elemento de la Policía Municipal

Un joven de 20 años fue encontrado sin vida por su madre en la cochera de su domicilio, ubicado en la colonia Bellavista, al sur de Saltillo, durante la noche de ayer lunes.

El hallazgo ocurrió en una vivienda de la privada Emiliano Zapata, donde la mujer localizó a su hijo suspendido de la reja de una ventana.

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$!El cuerpo fue trasladado durante la madrugada a las instalaciones del Servicio Médico Forense.
El cuerpo fue trasladado durante la madrugada a las instalaciones del Servicio Médico Forense. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con los primeros informes, Yésica “N”, madre del joven, regresó a su domicilio alrededor de las 22:00 horas y fue entonces cuando encontró a Ever “N”, de 20 años, en esas condiciones.

La mujer, en medio de la desesperación, descolgó a su hijo y solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar como primeros respondientes y, tras confirmar que el joven ya no contaba con signos vitales, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que se iniciaran las diligencias correspondientes.

$!Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos.
Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

En el sitio, la madre del joven no pudo contener el llanto y, visiblemente afectada por lo ocurrido, pidió perdón a su hijo mientras repetía: “Perdóname, hijo, por no cuidarte y por no ponerte atención”.

Familiares señalaron que el joven se encontraba sin empleo y atravesaba problemas relacionados con el consumo de sustancias, aunque serán las autoridades ministeriales las encargadas de establecer las circunstancias exactas de su muerte.

Además se dijo que es familiar de un policía municipal de Saltillo.

$!Autoridades acudieron al domicilio de la colonia Bellavista tras el hallazgo del joven sin vida.
Autoridades acudieron al domicilio de la colonia Bellavista tras el hallazgo del joven sin vida. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Personal de Servicios Periciales acudió posteriormente al domicilio para realizar la inspección correspondiente y recabar indicios, mientras agentes de investigación tomaban conocimiento de los hechos.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, el cuerpo fue trasladado durante la madrugada a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarían los estudios correspondientes para determinar oficialmente la causa de muerte.

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