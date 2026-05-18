Piden apoyo para trasladar a Brenda Jaqueline, ‘La China’, a Tamaulipas, tras fatal accidente

Una profunda conmoción se generó en plataformas digitales tras confirmarse el fallecimiento de Brenda Jaqueline, conocida como “La China”. La noticia comenzó a difundirse a través de los canales oficiales de la comunidad digital San Juanito Entertainment. “Con profundo dolor les comunicamos que anoche perdió la vida nuestra querida Brenda Jaqueline (‘La China’, como la conocíamos)”, cita textualmente la publicación emitida por los administradores de la página informativa.

De acuerdo con las interacciones de usuarios en la misma red social, el fallecimiento estaría presuntamente relacionado con un fuerte accidente vehicular. El hecho generó de inmediato una oleada de mensajes de condolencias y solicitudes de información sobre el paradero de los restos. Ante la situación, representantes de la plataforma digital realizaron un llamado a la solidaridad, debido a que los familiares de la joven no cuentan con residencia en la localidad de San Juan de la Vaquería. La movilización busca recaudar recursos económicos para apoyar con los gastos funerarios y el traslado. “Hoy su mamá está pasando por el momento más difícil: quiere llevarla de regreso a su tierra para darle el último adiós en casa”, explicaron textualmente en el mensaje publicado por la organización.

La publicación detalla que Brenda Jaqueline era originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por lo que el costo de los servicios funerarios y del traslado representa una carga económica considerable. Por ello, ciudadanos comenzaron una colecta mediante una cuenta bancaria difundida en redes sociales. “Les pedimos de corazón que nos unamos como comunidad para ayudarle con los gastos de traslado y los servicios funerarios”, añade íntegramente la publicación compartida por San Juanito Entertainment. En el mismo espacio virtual, usuarios como Vanesa Rocha aseguraron haber presenciado las diligencias realizadas por la madre de la víctima en instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se gestionaba la entrega del cuerpo.

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