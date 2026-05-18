‘Noche de Museos’ tendrá lleno total en el Museo del Desierto

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Saltillo
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    ‘Noche de Museos’ tendrá lleno total en el Museo del Desierto
    “Noche de Museos” busca fomentar la convivencia familiar y la cultura. HÉCTOR GARCÍA

El evento se realizará este 19 de mayo con cupo completo

El Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el Museo del Desierto, informó que los boletos para la séptima edición del programa “Noche de Museos” se agotaron en su totalidad, por lo que el evento programado para este martes 19 de mayo se llevará a cabo con cupo completo.

Las autoridades destacaron la respuesta y participación de la ciudadanía en este tipo de actividades culturales y educativas, las cuales buscan fomentar la convivencia familiar y acercar a la población a espacios dedicados al arte, la historia y la divulgación científica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/invitan-a-disfrutar-la-septima-edicion-de-noche-de-museos-en-saltillo-GD20674673

La actividad se desarrollará a partir de las 19:00 horas en las instalaciones del Museo del Desierto, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, con recorridos especiales y diversas dinámicas dirigidas a las y los asistentes.

Como parte de la programación, se presentará el concierto “Serenata en el Museo. De Mozart a Queen en una noche de Museos”, a cargo del Ensamble Metropolitano de la Orquesta Metropolitana de Saltillo, el cual ofrecerá un repertorio integrado por piezas clásicas y contemporáneas.

El Gobierno Municipal reiteró que continuará impulsando actividades culturales y recreativas que fortalezcan la participación ciudadana y promuevan el aprovechamiento de los espacios culturales de la ciudad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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