Piden ayuda para localizar a ‘Patitas’, perrito extraviado en la Zona Centro de Saltillo

La familia de “Patitas”, un perrito de siete años, vive momentos de angustia desde que se escapó de su hogar en la Zona Centro de Saltillo la madrugada de este miércoles.

El pequeño, juguetón y cariñoso, rompió una malla del portón y salió a la calle, un lugar que no conoce y donde corre riesgo.

“’Patitas’ responde a su nombre, es muy social y se lleva bien con otros perros, pero no sabe andar en la calle”, explicó su familia.