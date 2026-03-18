Piden ayuda para localizar a ‘Patitas’, perrito extraviado en la Zona Centro de Saltillo
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Su familia solicita apoyo ciudadano para localizarlo en zonas cercanas al Cerro del Pueblo, Panteones y la Zona Centro, ofreciendo recompensa a quien brinde información que permita su regreso seguro
La familia de “Patitas”, un perrito de siete años, vive momentos de angustia desde que se escapó de su hogar en la Zona Centro de Saltillo la madrugada de este miércoles.
El pequeño, juguetón y cariñoso, rompió una malla del portón y salió a la calle, un lugar que no conoce y donde corre riesgo.
“’Patitas’ responde a su nombre, es muy social y se lleva bien con otros perros, pero no sabe andar en la calle”, explicó su familia.
El perrito es un macho esterilizado de talla pequeña y patitas cortas, con aproximadamente 30 centímetros de altura. Lastimosamente, no porta placa ni collar.
“Patitas” podría encontrarse en zonas cercanas al Cerro del Pueblo, Panteones y la Zona Centro, por lo que la familia pide a los vecinos estar atentos y ayudar a difundir su búsqueda. “Patitas” convive con otros tres perros y un gatito, quienes también lo extrañan.
Como incentivo para quienes puedan ayudar, la familia ofrece una recompensa a quien aporte información que permita encontrarlo.
Los reportes se reciben en el número 844 588 6173. Cualquier información será valiosa para devolver a “Patitas” a su hogar, sano y salvo.