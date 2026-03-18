Piden ayuda para localizar a ‘Patitas’, perrito extraviado en la Zona Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 18 marzo 2026
    Piden ayuda para localizar a ‘Patitas’, perrito extraviado en la Zona Centro de Saltillo
    “Patitas” es juguetón, cariñoso y social, pero no está acostumbrado a andar en la calle. CORTESÍA

Su familia solicita apoyo ciudadano para localizarlo en zonas cercanas al Cerro del Pueblo, Panteones y la Zona Centro, ofreciendo recompensa a quien brinde información que permita su regreso seguro

La familia de “Patitas”, un perrito de siete años, vive momentos de angustia desde que se escapó de su hogar en la Zona Centro de Saltillo la madrugada de este miércoles.

El pequeño, juguetón y cariñoso, rompió una malla del portón y salió a la calle, un lugar que no conoce y donde corre riesgo.

“’Patitas’ responde a su nombre, es muy social y se lleva bien con otros perros, pero no sabe andar en la calle”, explicó su familia.

$!El perrito, de siete años, se extravió en Saltillo y su familia pide ayuda para localizarlo.
El perrito, de siete años, se extravió en Saltillo y su familia pide ayuda para localizarlo. CORTESÍA
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El perrito es un macho esterilizado de talla pequeña y patitas cortas, con aproximadamente 30 centímetros de altura. Lastimosamente, no porta placa ni collar.

“Patitas” podría encontrarse en zonas cercanas al Cerro del Pueblo, Panteones y la Zona Centro, por lo que la familia pide a los vecinos estar atentos y ayudar a difundir su búsqueda. “Patitas” convive con otros tres perros y un gatito, quienes también lo extrañan.

$!La familia ofrece recompensa por su localización y agradece la colaboración de los ciudadanos para devolverlo a casa.
La familia ofrece recompensa por su localización y agradece la colaboración de los ciudadanos para devolverlo a casa. CORTESÍA
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Como incentivo para quienes puedan ayudar, la familia ofrece una recompensa a quien aporte información que permita encontrarlo.

Los reportes se reciben en el número 844 588 6173. Cualquier información será valiosa para devolver a “Patitas” a su hogar, sano y salvo.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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