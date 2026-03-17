Captan familia de jirafas en libertad en Coahuila; ya suman cuatro ejemplares los avistados en la Región Carbonífera
El avistamiento de jirafas en libertad en el norte de Coahuila ha vuelto a generar interés tras confirmarse la presencia de dos crías, lo que eleva a cuatro el número de ejemplares que deambulan
La presencia de jirafas en aparente estado silvestre en el norte de Coahuila ha vuelto a captar la atención pública, luego de que recientes registros confirmaran que el grupo ha crecido a cuatro ejemplares, incluidos dos nacimientos recientes.
El más reciente avistamiento fue documentado por el periodista Christian Iván Sánchez, colaborador de Milenio, quien logró captar imágenes y video durante un sobrevuelo en helicóptero sobre la región desértica del estado. El material muestra a las jirafas desplazándose en su entorno, consolidando los reportes que desde hace años han circulado en torno a estos animales.
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De acuerdo con información difundida por el periodista Iván Sánchez, estos ejemplares han sido observados de manera recurrente desde 2024 en distintas zonas de la Región Carbonífera, particularmente en brechas y caminos rurales de municipios como Sabinas, Juárez y Progreso.
En estas áreas, incluso elementos de la Secretaría de Seguridad Pública han logrado registrar en video a los animales durante recorridos de vigilancia, principalmente en operativos contra la caza furtiva. Asimismo, reportes previos señalan avistamientos en el municipio de Hidalgo, donde las jirafas han sido vistas transitando entre la vegetación y caminos del semidesierto.
Las observaciones, que se han repetido en distintos momentos y puntos de la región, muestran a los ejemplares desplazándose de manera libre, lo que ha despertado tanto interés como cuestionamientos entre autoridades, especialistas y habitantes locales sobre su origen y condiciones de vida.
El sobrevuelo realizado recientemente permitió confirmar que los animales no solo han sobrevivido en este entorno, sino que además se han reproducido, lo que abre nuevas interrogantes sobre su adaptación al ecosistema coahuilense.
En redes sociales, el fenómeno también ha generado debate. Entre los comentarios, un usuario señaló que los animales podrían provenir de un antiguo zoológico privado perteneciente a la familia Longoria, ubicado en los límites entre Coahuila y Nuevo León, donde —según versiones— se albergaban diversas especies exóticas, incluyendo leones y tigres. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por autoridades.