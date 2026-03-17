Captan familia de jirafas en libertad en Coahuila; ya suman cuatro ejemplares los avistados en la Región Carbonífera

La presencia de jirafas en aparente estado silvestre en el norte de Coahuila ha vuelto a captar la atención pública, luego de que recientes registros confirmaran que el grupo ha crecido a cuatro ejemplares, incluidos dos nacimientos recientes.

El más reciente avistamiento fue documentado por el periodista Christian Iván Sánchez, colaborador de Milenio, quien logró captar imágenes y video durante un sobrevuelo en helicóptero sobre la región desértica del estado. El material muestra a las jirafas desplazándose en su entorno, consolidando los reportes que desde hace años han circulado en torno a estos animales.

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De acuerdo con información difundida por el periodista Iván Sánchez, estos ejemplares han sido observados de manera recurrente desde 2024 en distintas zonas de la Región Carbonífera, particularmente en brechas y caminos rurales de municipios como Sabinas, Juárez y Progreso.