Piden prisión preventiva para mujer acusada de fraude en Saltillo, se los niegan

Ante un juez de control compareció Reyna María N., señalada junto a otras dos personas por su presunta participación en un delito de fraude que afectó a varios ciudadanos.

De acuerdo con la Fiscalía, la imputada enfrenta cuatro carpetas de investigación identificadas con los números 58/2025, 59/2025, 60/2025 y 817/2025, todas relacionadas con préstamos privados que presuntamente otorgó de manera irregular.

Las denuncias indican que Reyna María habría prestado dinero a cuatro personas; en uno de los casos se documenta que entregó 46 mil pesos, pero alteró el pagaré elevando la cifra a 460 mil pesos, es decir, diez veces más del monto original.

En el camino tres víctimas más la acusaron de haberse ostentado como funcionaria del Poder Judicial, lo que presuntamente utilizó para ganar la confianza de los afectados y concretar los préstamos fraudulentos.

El Ministerio Público de Asuntos Patrimoniales solicitó al tribunal imponer prisión preventiva, argumentando riesgo de fuga, ya que la imputada habría proporcionado un domicilio inexistente y no acudió a la audiencia inicial cuando fue citada.

Sin embargo, la juez de control determinó que la acusada sí cuenta con un domicilio fijo, el cual ya fue verificado por las autoridades. Además, se presentó documentación médica que justificó su ausencia en audiencias previas, celebradas el 11 de junio y el 10 de julio, debido a problemas de salud.

Por lo anterior, el tribunal resolvió que Reyna María N. continuará su proceso en libertad, bajo las medidas cautelares impuestas. La próxima audiencia fue programada para el 18 de noviembre, cuando deberá presentarse nuevamente ante la autoridad judicial.