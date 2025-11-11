Riña por un rin deja a tres hombres golpeados y macheteados en la Saltillo 2000

Tres personas resultaron lesionadas con arma blanca y fueron trasladadas a distintos hospitales luego de participar en una riña relacionada con el cobro de un rin de vehículo, en Saltillo. Alrededor de las 8:45 horas de este martes, personal de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió a la colonia Saltillo 2000. TE PUEDE INTERESAR: Vuelca joven en arroyo al ceder paso a ambulancia en Saltillo

El incidente ocurrió en el bulevar Alameda Zaragoza, en el cruce con la construcción de la ampliación Nazario Ortiz Ortiz Garza, donde se reportó una pelea con personas lesionadas con arma blanca. Al lugar arribaron unidades de la Cruz Roja, que atendieron a Fernando Abisaí ¨N¨, de 23 años, y a su hermano Alejandro ¨N¨, de 24 años, quienes presentaban golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo.

Otra unidad de urgencias médicas trasladó a José ¨N¨ de 42 años, quien también tenía diversos golpes y una herida en la cabeza ocasionada con un machete. De acuerdo con las primeras investigaciones, José ¨N¨ llegó a las caballerizas donde viven los hermanos para reclamar el pago de un rin que les había vendido. Los hermanos le indicaron que regresara más tarde, pero él se negó.