Riña por un rin deja a tres hombres golpeados y macheteados en la Saltillo 2000

Saltillo
/ 11 noviembre 2025
    Riña por un rin deja a tres hombres golpeados y macheteados en la Saltillo 2000
    Los hermanos fueron trasladados a la Clínica Dos del IMSS bajo custodia policial. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras la intervención de la policía y el traslado de los heridos a hospitales, las autoridades investigan un enfrentamiento originado por el cobro de un rin de vehículo

Tres personas resultaron lesionadas con arma blanca y fueron trasladadas a distintos hospitales luego de participar en una riña relacionada con el cobro de un rin de vehículo, en Saltillo.

Alrededor de las 8:45 horas de este martes, personal de la Policía Municipal y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió a la colonia Saltillo 2000.

$!Tres personas resultaron lesionadas con arma blanca tras una pelea por el cobro de un rin de vehículo.
Tres personas resultaron lesionadas con arma blanca tras una pelea por el cobro de un rin de vehículo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El incidente ocurrió en el bulevar Alameda Zaragoza, en el cruce con la construcción de la ampliación Nazario Ortiz Ortiz Garza, donde se reportó una pelea con personas lesionadas con arma blanca.

Al lugar arribaron unidades de la Cruz Roja, que atendieron a Fernando Abisaí ¨N¨, de 23 años, y a su hermano Alejandro ¨N¨, de 24 años, quienes presentaban golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo.

$!José ¨N¨ fue atendido y llevado al Hospital General con una herida en la cabeza causada por un machete.
José ¨N¨ fue atendido y llevado al Hospital General con una herida en la cabeza causada por un machete. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Otra unidad de urgencias médicas trasladó a José ¨N¨ de 42 años, quien también tenía diversos golpes y una herida en la cabeza ocasionada con un machete.

De acuerdo con las primeras investigaciones, José ¨N¨ llegó a las caballerizas donde viven los hermanos para reclamar el pago de un rin que les había vendido. Los hermanos le indicaron que regresara más tarde, pero él se negó.

$!Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía se encargaron de tomar conocimiento del incidente.
Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía se encargaron de tomar conocimiento del incidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La discusión escaló rápidamente, derivando en golpes y en el uso de machetes, lo que ocasionó las lesiones que requirieron atención médica.

Los hermanos fueron trasladados bajo custodia a la Clínica Dos del IMSS, mientras que José ¨N¨ fue llevado al Hospital General, también bajo vigilancia de oficiales.

Los tres quedaron bajo investigación, mientras peritos realizaron diligencias para determinar las causas exactas de la riña y la posesión de las armas utilizadas durante el incidente.

