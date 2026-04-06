Vuelca acelerado al derrapar sobre pavimento mojado, al norte de Saltillo

Un hombre volcó con su vehículo la mañana de este lunes en el bulevar Nazario Ortiz Garza, luego de conducir presuntamente a exceso de velocidad sobre el pavimento mojado, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando Miguel Ángel ¨N¨, de 51 años, se dirigía a su trabajo a bordo de un Chevrolet Chevy sin placas de circulación.