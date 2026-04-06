Vuelca acelerado al derrapar sobre pavimento mojado, al norte de Saltillo

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Saltillo
/ 6 abril 2026
    Vuelca acelerado al derrapar sobre pavimento mojado, al norte de Saltillo
    Testigos del percance señalaron que el automóvil derrapó varios metros antes de impactarse contra el camellón, provocando su volcadura a las 6:00 horas. ULISES MARTÍNEZ

El conductor del Chevrolet Chevy, de 51 años, resultó ileso tras el accidente ocurrido la mañana de este lunes en el bulevar Nazario Ortiz Garza

Un hombre volcó con su vehículo la mañana de este lunes en el bulevar Nazario Ortiz Garza, luego de conducir presuntamente a exceso de velocidad sobre el pavimento mojado, en Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando Miguel Ángel ¨N¨, de 51 años, se dirigía a su trabajo a bordo de un Chevrolet Chevy sin placas de circulación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/localizan-en-san-luis-potosi-camioneta-robada-en-autolavado-de-saltillo-AG19796314
$!Afortunadamente, el conductor del Chevrolet Chevy, de 51 años, resultó ileso tras el accidente, a pesar de que el vehículo quedó visiblemente dañado y fuera de circulación.
Afortunadamente, el conductor del Chevrolet Chevy, de 51 años, resultó ileso tras el accidente, a pesar de que el vehículo quedó visiblemente dañado y fuera de circulación.

Conforme a las primeras investigaciones, el conductor circulaba con dirección al periférico por los carriles laterales cuando perdió el control del volante al derrapar, debido a que conducía a mayor velocidad de la permitida y a las condiciones del pavimento.

$!La zona del bulevar Nazario Ortiz Garza presentó complicaciones para el tránsito vehicular durante los trabajos de remoción del automóvil, mientras autoridades tomaban conocimiento del accidente.
La zona del bulevar Nazario Ortiz Garza presentó complicaciones para el tránsito vehicular durante los trabajos de remoción del automóvil, mientras autoridades tomaban conocimiento del accidente. ULISES MARTÍNEZ

El automóvil se impactó contra el camellón, volcó y terminó recostado sobre su lado derecho antes de llegar al cruce con la calle José María Lafragua. El conductor resultó ileso.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y abanderar la zona, mientras una grúa retiraba la unidad siniestrada.

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