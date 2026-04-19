Pierde el control en curva y se estrella contra poste en Saltillo; hay un lesionado grave
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El conductor fue detenido por autoridades municipales tras admitir el consumo de alcohol y otras sustancias previo al accidente
Un fuerte accidente vial se registró durante la madrugada de este domingo sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Santa Teresa, en Saltillo, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y terminara impactándose contra un poste de madera.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 01:27 horas, cuando Uriel Humberto, de 26 años, circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol, además de otras sustancias, lo que, aunado a la poca visibilidad debido a la neblina, ocasionó que, al salir de una curva pronunciada, perdiera el control del volante.
Esto provocó que el automóvil girara sobre su propio eje y posteriormente se proyectara de manera lateral contra un poste, dejando la unidad con severos daños.
Tras el impacto, su acompañante, identificado como Hugo, de 21 años, resultó con una herida de gravedad en la cabeza, por lo que testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y, debido a la lesión, determinaron su traslado en condición delicada a la Clínica número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y procedieron con la detención del conductor, quien habría reconocido haber consumido bebidas alcohólicas y marihuana antes del accidente.
A pesar de lo aparatoso del choque y las condiciones en que ocurrió, no se reportaron víctimas mortales; sin embargo, las autoridades señalaron que la combinación de exceso de velocidad, consumo de sustancias y clima adverso estuvo a punto de provocar una tragedia.
Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.