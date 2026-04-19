Pierde el control en curva y se estrella contra poste en Saltillo; hay un lesionado grave

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Saltillo
/ 19 abril 2026
    Pierde el control en curva y se estrella contra poste en Saltillo; hay un lesionado grave
    El accidente se registró alrededor de las 01:27 horas, cuando presuntamente el exceso de velocidad, el consumo de sustancias y la neblina influyeron en la pérdida de control del automóvil. MARTÍN ROJAS

El conductor fue detenido por autoridades municipales tras admitir el consumo de alcohol y otras sustancias previo al accidente

Un fuerte accidente vial se registró durante la madrugada de este domingo sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Santa Teresa, en Saltillo, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y terminara impactándose contra un poste de madera.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 01:27 horas, cuando Uriel Humberto, de 26 años, circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol, además de otras sustancias, lo que, aunado a la poca visibilidad debido a la neblina, ocasionó que, al salir de una curva pronunciada, perdiera el control del volante.

Esto provocó que el automóvil girara sobre su propio eje y posteriormente se proyectara de manera lateral contra un poste, dejando la unidad con severos daños.

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$!El copiloto resultó con una herida de gravedad en la cabeza, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital en condición delicada.
El copiloto resultó con una herida de gravedad en la cabeza, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja y trasladado a un hospital en condición delicada. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, su acompañante, identificado como Hugo, de 21 años, resultó con una herida de gravedad en la cabeza, por lo que testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y, debido a la lesión, determinaron su traslado en condición delicada a la Clínica número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

$!Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor tras el percance, luego de que este reconociera haber ingerido alcohol y otras sustancias antes de manejar.
Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor tras el percance, luego de que este reconociera haber ingerido alcohol y otras sustancias antes de manejar. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y procedieron con la detención del conductor, quien habría reconocido haber consumido bebidas alcohólicas y marihuana antes del accidente.

$!La unidad siniestrada fue remolcada a un corralón, mientras que el caso quedó en manos del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades.
La unidad siniestrada fue remolcada a un corralón, mientras que el caso quedó en manos del Ministerio Público de Asuntos Viales para el deslinde de responsabilidades. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del choque y las condiciones en que ocurrió, no se reportaron víctimas mortales; sin embargo, las autoridades señalaron que la combinación de exceso de velocidad, consumo de sustancias y clima adverso estuvo a punto de provocar una tragedia.

Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.

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