Pierde el control en curva y se estrella contra poste en Saltillo; hay un lesionado grave

Un fuerte accidente vial se registró durante la madrugada de este domingo sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Santa Teresa, en Saltillo, luego de que un conductor perdiera el control de su vehículo y terminara impactándose contra un poste de madera.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 01:27 horas, cuando Uriel Humberto, de 26 años, circulaba a exceso de velocidad y presuntamente bajo los efectos del alcohol, además de otras sustancias, lo que, aunado a la poca visibilidad debido a la neblina, ocasionó que, al salir de una curva pronunciada, perdiera el control del volante.

Esto provocó que el automóvil girara sobre su propio eje y posteriormente se proyectara de manera lateral contra un poste, dejando la unidad con severos daños.