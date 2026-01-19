Pierde el control en una curva y se impacta contra un poste, en Saltillo
El conductor fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y el caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades
Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este lunes sobre la calzada Luis Echeverría Álvarez, cuando un conductor que se desplazaba de sur a norte perdió el control de su vehículo al tomar la curva ubicada antes del cruce con la calle Pirul, a la altura de la colonia Valle de las Flores Popular, en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando el automovilista conducía una camioneta marca Ford, modelo Escape, y al circular de sur a norte no logró maniobrar correctamente en la curva, lo que provocó que se proyectara directamente contra un poste metálico, generando daños de consideración en la parte frontal de la unidad.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes abanderaron la zona para prevenir otro percance y procedieron con la detención del conductor, a fin de consignar el accidente ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.