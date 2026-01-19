Pierde el control en una curva y se impacta contra un poste, en Saltillo

Un aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este lunes sobre la calzada Luis Echeverría Álvarez, cuando un conductor que se desplazaba de sur a norte perdió el control de su vehículo al tomar la curva ubicada antes del cruce con la calle Pirul, a la altura de la colonia Valle de las Flores Popular, en Saltillo.

