Saltillo: dos conductores en presunto estado de ebriedad provocan choque tras jugar carreritas

Saltillo
/ 19 enero 2026
    Saltillo: dos conductores en presunto estado de ebriedad provocan choque tras jugar carreritas
    Las unidades presentaron daños laterales tras impactarse costado contra costado. FOTO: MARTÍN ROJAS

Ambos conductores fueron consignados ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación legal tras las pruebas realizadas por las autoridades de Tránsito

Un aparatoso accidente se registró la madrugada de este lunes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección al poniente, luego de que dos conductores que presuntamente se encontraban peleando el paso y participando en carreras perdieran el control de sus unidades al descender del puente vehicular ubicado metros antes de la intersección con el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

Ambos automovilistas circulaban a exceso de velocidad y presentaban un evidente estado de ebriedad.

$!A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.
A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. FOTO: MARTÍN ROJAS

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando al salir del puente ambos vehículos comenzaron a cerrarse mutuamente, lo que provocó que se impactaran de manera lateral, costado contra costado, mientras ninguno cedía el paso.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y asegurar las unidades involucradas.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y asegurar las unidades involucradas. FOTO: MARTÍN ROJAS

A consecuencia de estas maniobras, los conductores perdieron el control de las unidades, lo que derivó en el choque que dejó severos daños materiales.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, realizaron las pruebas correspondientes y consignaron a los presuntos responsables ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará su situación legal.

Temas


accidentes viales
Choques
Conductor Ebrio

Localizaciones


Saltillo

