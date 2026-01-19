Saltillo: dos conductores en presunto estado de ebriedad provocan choque tras jugar carreritas

Un aparatoso accidente se registró la madrugada de este lunes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección al poniente, luego de que dos conductores que presuntamente se encontraban peleando el paso y participando en carreras perdieran el control de sus unidades al descender del puente vehicular ubicado metros antes de la intersección con el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.

Ambos automovilistas circulaban a exceso de velocidad y presentaban un evidente estado de ebriedad.

