Saltillo: dos conductores en presunto estado de ebriedad provocan choque tras jugar carreritas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Ambos conductores fueron consignados ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinará su situación legal tras las pruebas realizadas por las autoridades de Tránsito
Un aparatoso accidente se registró la madrugada de este lunes sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en dirección al poniente, luego de que dos conductores que presuntamente se encontraban peleando el paso y participando en carreras perdieran el control de sus unidades al descender del puente vehicular ubicado metros antes de la intersección con el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo.
Ambos automovilistas circulaban a exceso de velocidad y presentaban un evidente estado de ebriedad.
TE PUEDE INTERESAR: Se dispara por accidente y pierde la vida, en Saltillo
De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando al salir del puente ambos vehículos comenzaron a cerrarse mutuamente, lo que provocó que se impactaran de manera lateral, costado contra costado, mientras ninguno cedía el paso.
A consecuencia de estas maniobras, los conductores perdieron el control de las unidades, lo que derivó en el choque que dejó severos daños materiales.
A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas. Al lugar acudieron elementos de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento de los hechos, realizaron las pruebas correspondientes y consignaron a los presuntos responsables ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que determinará su situación legal.