Pierde el control por dormitar al volante; se vuelca en la Roma, Saltillo

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    Pierde el control por dormitar al volante; se vuelca en la Roma, Saltillo
    El Nissan Versa terminó sobre uno de sus costados tras impactar dos vehículos estacionados. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor impactó dos vehículos estacionados antes de volcar; no se reportaron personas lesionadas

Un joven no soportó el sueño y dormitó al volante, lo que provocó un aparatoso accidente con volcadura durante la mañana de este domingo en la colonia Roma, en Saltillo.

Se trata de Bryant, de 32 años, quien conducía un automóvil Nissan Versa negro.

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Cerca de las 10:00 horas circulaba con dirección al poniente sobre la calle Florencia. Al pasar el cruce con la calle Texcoco perdió el control del vehículo.

Primero impactó el costado y la parte posterior derecha de un Nissan Tiida que se encontraba estacionado. Tras el choque, la unidad fue proyectada contra la parte trasera de un Mazda, también estacionado.

$!El Mazda estacionado presentó daños en la parte trasera a consecuencia del impacto.
El Mazda estacionado presentó daños en la parte trasera a consecuencia del impacto. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Finalmente, el Versa terminó volcado sobre uno de sus costados. El conductor quedó desorientado durante varios minutos, aunque no presentó lesiones de consideración.

Una vez que reaccionó, el automovilista aceptó su responsabilidad y, a través de su aseguradora, inició el proceso para reparar los daños ocasionados.

$!Una grúa acudió al lugar para retirar la unidad volcada y liberar la circulación.
Una grúa acudió al lugar para retirar la unidad volcada y liberar la circulación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El accidente fue turnado al Ministerio Público, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

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