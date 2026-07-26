Pierde el control por dormitar al volante; se vuelca en la Roma, Saltillo

Un joven no soportó el sueño y dormitó al volante, lo que provocó un aparatoso accidente con volcadura durante la mañana de este domingo en la colonia Roma, en Saltillo. Se trata de Bryant, de 32 años, quien conducía un automóvil Nissan Versa negro.

Cerca de las 10:00 horas circulaba con dirección al poniente sobre la calle Florencia. Al pasar el cruce con la calle Texcoco perdió el control del vehículo. Primero impactó el costado y la parte posterior derecha de un Nissan Tiida que se encontraba estacionado. Tras el choque, la unidad fue proyectada contra la parte trasera de un Mazda, también estacionado.

Finalmente, el Versa terminó volcado sobre uno de sus costados. El conductor quedó desorientado durante varios minutos, aunque no presentó lesiones de consideración. Una vez que reaccionó, el automovilista aceptó su responsabilidad y, a través de su aseguradora, inició el proceso para reparar los daños ocasionados.

El accidente fue turnado al Ministerio Público, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.