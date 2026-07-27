Irán intensifica sus amenazas contra Ucrania tras el ataque en el mar Caspio

Ebrahim Azizi, jefe de la comisión de seguridad nacional del parlamento iraní, advirtió a la nación europea devastada por la guerra que el régimen clerical “no deja deudas sin pagar”.

Irán intensificó el lunes sus amenazas contra Ucrania por el reciente ataque en el mar Caspio en el que murió un marinero, advirtiendo que los ataques contra el régimen clerical “nunca estarán exentos de consecuencias”.

La contundente advertencia de Azizi se produce después de que el ministro de Asuntos Exteriores del país, Abbas Araghchi, amenazara con ataques contra Ucrania.

“Atacar a Irán nunca ha sido ni será gratuito; Estados Unidos y el régimen sionista lo saben perfectamente”, dijo Azizi.

“Ucrania pronto se dará cuenta de que la República Islámica de Irán no deja deudas sin pagar. ¡La lista de fuerzas derrotadas se está haciendo cada vez más larga!”

El domingo, Azizi acusó a Ucrania de haber cometido un error de cálculo y advirtió que cualquier ataque contra el régimen “siempre tiene un precio”.

Desde entonces, Teherán ha convocado al encargado de negocios de Ucrania, con sede en Teherán, por lo que calificó de “acto hostil y criminal”.

Araghchi afirmó que la huelga “no puede quedar sin respuesta” y acusó a Ucrania de violar la Carta de las Naciones Unidas.

“Zelenskyy atacó un buque mercante iraní, matando a un marinero. Una flagrante violación de la Carta de la ONU, perpetrada a instancias de Israel para arrastrar a Europa a su guerra”, afirmó.

“En conversaciones con la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, y el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, dejé claro que lo que hizo el parásito en Kiev NO PUEDE QUEDAR SIN RESPUESTA.”

Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, declaró que las fuerzas de Kiev atacaron un buque de guerra ruso y embarcaciones “utilizadas en envíos de carga militar” relacionados con Irán.

Proclamó que las fuerzas ucranianas lograron “resultados muy positivos” en la operación militar.

El Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que los buques de carga sancionados transportaban material militar entre Irán y Rusia, pero aún se desconoce quién suministraba a quién.

Irán ha negado sistemáticamente haber suministrado armas a Rusia en su guerra contra Ucrania, pero ha admitido haber enviado lo que describe como un número limitado de drones tras la invasión de 2022.

El presidente Trump ha advertido a Moscú y a Pekín que no le devuelvan el favor al régimen fanático.

“Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no les convendría”, dijo el comandante en jefe.

“El presidente Putin, a pesar de la horrible guerra que se libra en Ucrania, me dijo que no vendería armas a Irán”, escribió Trump el viernes en su plataforma Truth Social.

Trump afirmó que el presidente chino Xi Jinping le había dicho que Pekín no “daría ni vendería armas a la República Islámica de Irán”.