Tras el caso Rocky en Saltillo, Dignidad Animal llama a transformar la indignación en adopciones y fortalecer el bienestar animal

La indignación que provocó el caso de Rocky movilizó a miles de personas en redes sociales y derivó incluso en una manifestación ciudadana para exigir justicia. Sin embargo, para Dignidad Animal el verdadero reto comienza ahora: convertir esa reacción en acciones permanentes como la adopción responsable, la denuncia del maltrato y el fortalecimiento de las políticas públicas en favor de los animales.

LA CRUELDAD ANIMAL SE CASTIGA EN SERIO: ALEJANDRO GUTIÉRREZ Durante un recorrido por las instalaciones de la organización, que actualmente alberga a más de 260 perros y mantiene una zona de recuperación con alrededor de 55 animales más, Alejandro Gutiérrez, integrante de Dignidad Animal, explicó que todavía es muy pronto para determinar si el caso Rocky ya provocó un incremento medible en adopciones o denuncias. “Fue muy reciente. Hasta ahorita se ha mantenido. Es muy pronto para que haya una reacción ya medible, pero creo que fue una señal muy fuerte para que los ciudadanos hagan conciencia de que el maltrato y la crueldad animal se castigan en serio”, señaló. La asociación indicó que diariamente promueve la adopción de perros rescatados mediante campañas y ferias realizadas en empresas e instituciones, además de mantener abierto su propio centro de adopciones. Gutiérrez adelantó que uno de los proyectos es crear una “Villa de Perritos”, donde las familias puedan convivir con los animales antes de adoptarlos, buscando fortalecer el vínculo entre ambos. “La adopción responsable sigue siendo una de nuestras prioridades. Queremos que la gente venga, conviva con los perros y que el propio perrito sea quien escoja a su familia”, comentó.

INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE Más allá del impacto mediático del caso Rocky, Dignidad Animal considera que la ciudad enfrenta un problema estructural para atender a los animales en situación de abandono o víctimas de maltrato. Actualmente, explicó Gutiérrez, la organización recibe constantemente perros canalizados por la Policía Ambiental y otras autoridades, lo que ha provocado una saturación en sus instalaciones. “Tenemos más de 200 perritos, más los que están en recuperación. Estamos ampliando espacios porque no queremos dejar a ningún animal sin atención”, dijo. Agregó que uno de los pendientes más importantes es la construcción del nuevo Centro de Bienestar Animal, comprometido por el Municipio desde el año pasado. “Yo esperaría que iniciaran ya de inmediato un Centro de Bienestar Animal realmente digno. Estamos totalmente saturados”. Recordó que hace apenas un par de años Saltillo dejó atrás el antiguo modelo de Control Canino, al que calificó como un centro de exterminio, para dar paso al actual Centro de Bienestar Animal, cambio en cuya construcción participó la asociación junto con autoridades municipales. No obstante, consideró que la infraestructura actual resulta insuficiente para responder al crecimiento de los casos de maltrato y abandono. PRESUPUESTO Y LEGISLACIÓN PENDIENTES Respecto al presupuesto público destinado al bienestar animal, Gutiérrez afirmó que, aunque existe una partida para el funcionamiento del Centro de Bienestar Animal, considera necesario incrementar los recursos. “Con estos acontecimientos están obligadísimos a asignar más recursos para este tema. No veo asignaciones relevantes; sí se requiere un espacio digno, con atención médica, esterilizaciones, vacunación y personal suficiente”, expresó. Aclaró que Dignidad Animal no busca subsidios para la asociación, sino que las autoridades fortalezcan la infraestructura pública para atender una responsabilidad que corresponde al Estado. Además, señaló que la organización trabaja desde hace meses en propuestas para una nueva Ley de Bienestar Animal en Coahuila, con el objetivo de endurecer sanciones, eliminar contradicciones legales y fortalecer la protección jurídica de los animales.

LAS DENUNCIAS CONTINÚAN Aunque todavía no existe un incremento cuantificable derivado del caso Rocky, la organización informó que durante el último año ha presentado 16 denuncias ante la Fiscalía General del Estado relacionadas con maltrato animal, de las cuales 11 derivaron en vinculaciones a proceso y algunas ya concluyeron con sentencias. Gutiérrez reconoció que existe una coordinación permanente con la Fiscalía para atender estos casos y aseguró que todas las denuncias presentadas por la asociación han recibido respuesta. “Lo que sí creo es que habrá más conciencia para denunciar. Eso es positivo porque la participación ciudadana es fundamental”. La organización recibe diariamente alrededor de 300 reportes y solicitudes de apoyo por diferentes vías de comunicación, aunque aclaró que no opera como albergue debido a la saturación de sus espacios.

QUE ROCKY NO SEA UN CASO AISLADO Para Dignidad Animal, el mayor legado que puede dejar el caso Rocky es impulsar un cambio cultural que reduzca el abandono y el maltrato animal. Gutiérrez llamó a que la indignación ciudadana se transforme en acciones concretas como adoptar, esterilizar, denunciar casos de crueldad y colaborar con asociaciones civiles. “Con esa misma fuerza con la que la sociedad salió a exigir justicia por Rocky, ahora debemos salir a rescatar, esterilizar, adoptar y denunciar. Si todos asumimos una parte de la responsabilidad, podremos cambiar esta realidad”. Añadió que, de existir coordinación entre ciudadanía, asociaciones civiles y los tres niveles de gobierno, Saltillo podría reducir significativamente la población de perros en situación de calle durante los próximos años.