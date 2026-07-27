Provoca AHMSA crisis sanitaria en Monclova

Millones de litros de aguas negras, contaminadas con materias fecales, son vertidas diariamente al río Monclova y al arroyo Frontera, provocando una crisis sanitaria de grandes proporciones.

Miles de habitantes de Monclova y Frontera enfrentan un silente, pero grave problema sanitario por la inoperancia desde el 2025 de la planta tratadora de agua, debido a la falta de pago a la CFE.

La planta tratadora de aguas residuales quedó sin funcionar ante el corte de energía eléctrica de la CFE que dejó de recibir el pago mensual de Altos Hornos de México desde el año pasado.

AHMSA pagaba 5 millones de pesos al mes por este concepto, pero tras su cierre no hubo autoridad ni empresa alguna que se hiciera cargo de mantener la planta en operación.

Habitantes de la zona norte de Monclova se quejan de los fétidos olores que llegan a sus domicilios, producto de las lamas fecales a cielo abierto atoradas en el río Monclova.

Empresarios de la región advirtieron del grave peligro de salud pulmonar y cutánea, que ya padecen ciudadanos monclovenses y fronterenses al tener contacto con el aire contaminado.

Por eso, urgieron a CEAS y a la Secretaría del Medio Ambiente a implementar un monitoreo de la calidad de aire y pidieron a la Secretaría de Salud realizar un cerco preventivo en la región.

La planta de aguas residuales es propiedad de CEAS, pero fue rentada a Altos Hornos de México para su operación, por lo que los recibos de energía eléctrica, están a su nombre.

El cierre de AHMSA, no solo provocó grave una crisis económica y social en Monclova en la región, ahora también generó una afectación sanitaria que amenaza la salud de miles de familias.

EL INDICADO

Panistas de la vieja escuela y con arraigo al interior del partido reconocieron que el diputado federal Memo Anaya es el único en Coahuila que puede recomponer el rumbo del albiazul.

Según personajes albiazules de Monclova y Frontera, Anaya Llamas logró en su momento una coalición histórica como candidato a gobernador, aunque fue sacrificado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Como alcalde de Torreón, dijeron, tuvo también un buen desempeño, y aún posee una importante base de simpatizantes en distintas regiones de Coahuila.

Los militantes panistas afirmaron que si el Comité Directivo Nacional del PAN quiere recuperar presencia y liderazgo en esta entidad, Memo Anaya es el indicado para liderar este movimiento.

¿Será?

TAREA TITÁNICA

Si el morenista Alfonso Almeraz no pudo ganar la diputación local a Esra Cavazos, del PRI, se antoja imposible que puede llegar a ser alcalde de Monclova, de enfrentar a Carlos Villarreal.

Y es que anda fuerte el run run de que el empresario de la 4T buscará en el 2027 la postulación de Morena para contender contra el alcalde Carlos Villarreal.

En la elección de junio pasado, Poncho fue derrotado de manera grotesca por una candidata relativamente nueva y con poca experiencia en la política comarcana.

A lo mejor, Almeraz busca alcanzar una regiduría y para eso quiere montarse en la candidatura a alcaldía, y es una buena opción. Pero ganarle al edil de Monclova es muy difícil, y más para un candidato de poco peso político, y con fama de “chapulín” como Poncho Almeraz.