Incendios forestales en Francia obligan a evacuar a 250 mil personas y sigue avanzando

Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó a evacuar a 55 mil personas durante la noche del domingo, lo que elevó a 220 mil el total de los que han tenido que abandonar sus hogares sólo en una región, mientras las llamas avanzan por la región vinícola y se acercan a la ciudad de Burdeos. En la vecina España, las autoridades supervisaban sus propias órdenes de evacuación en la costa este del país. Los vientos cambiantes con ráfagas y las condiciones áridas complicaban el enorme esfuerzo por limitar la propagación del enorme incendio, que arde fuera de control desde mediados de semana en la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos. Las autoridades emitieron durante la noche órdenes de evacuación para cinco localidades más al suroeste de la histórica ciudad.

“La situación sigue siendo muy desfavorable”, declaró el ministro del Interior francés, Laurent Nunez, tras lo que describió como “otra noche difícil” para los equipos de bomberos que luchan día y noche contra el incendio que ha quemado una zona cuatro veces el tamaño de París.

“El incendio se volvió de nuevo extremadamente virulento e impredecible, generando sus propios vientos y avanzando de forma errática hacia el área metropolitana de Burdeos”, publicó Nunez, el ministro del Interior, en X. “Se calmó hacia el final de la noche”, añadió. EL PAPA PIDE ORACIONES POR LAS VÍCTIMAS Al final de su oración del Ángelus del domingo, el papa León XIV hizo referencia a “los devastadores incendios forestales” en Francia y España. “Expreso mi solidaridad e invito a todos a rezar por los afectados y por el trabajo de los equipos de rescate”, dijo. La zona que se ha quemado, gran parte de ella pinares y matorrales convertidos en yesca seca por sucesivas olas de calor este año, ha crecido inexorablemente, y la mañana del domingo abarcaba unas 42 mil hectáreas, indicó la prefectura de Gironda. Eso es siete veces el área de la isla de Manhattan y cuatro veces el tamaño de París. Los bomberos trabajaban a toda prisa en camiones para combatir los rebrotes y los aviones han hecho turnos para volar entre el humo, arrojando agua y retardantes. Los agricultores entregaron agua en grandes tanques a los equipos de bomberos para que pudieran combatir las llamas sin interrupción. “Esto permite a los bomberos centrarse en el fuego”, declaró Theo Hernandez, un viticultor. “Es muy fuerte, muy virulento, se está extendiendo por todas partes”. “Esperamos que se detenga pronto”, indicó.

El número de bomberos movilizados ha aumentado a 2 mil 500, respaldados por 18 aviones y helicópteros, incluidos de otras naciones europeas, dijo Nunez. También se han movilizado soldados y se volverá a utilizar un gigantesco avión militar de carga A400M convertido para la lucha contra incendios, dijo el ministro. El sábado, voló a baja altura sobre bosques áridos amenazados por el fuego para soltar una larga estela de retardante de color ocre. La prefectura de Gironda informó que 75 bomberos han sido atendidos por lesiones y que el incendio ha destruido 240 viviendas. DECENAS DE MILES DE PERSONAS DESPLAZADAS EN ESPAÑA En España, los incendios forestales ardían fuera de control cerca de Madrid. También hubo evacuaciones por incendios el domingo en la región de Valencia. Un hombre murió en un incendio forestal en Manises, un suburbio de la ciudad de Valencia, que ardió fuera de control durante cuatro horas el sábado, indicó el gobierno local, marcando la primera muerte registrada en España en los últimos incendios. “Quedan horas complejas”, indicó el domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque señaló la noche fue “muy positiva en relación con el control” de las llamas. Un total de 76 mil personas han sido evacuadas en España mientras que otras 30 mil han sido confinadas en sus hogares, según nuevas cifras del gobierno el domingo. Los evacuados se preocupaban por lo que encontrarán cuando se les permita regresar. “Parecía el apocalipsis. No se veía nada, todo lleno de ceniza”, dijo Rocío Domínguez, que evacuó con su perro, Simba, de Chapinería, al oeste de Madrid. “No sabemos cuándo lleguemos al pueblo, si tendremos media casa quemada o si la tendremos intacta o si no tendremos casa”, señaló. “Toda la ropa, todos los recuerdos, todo”.