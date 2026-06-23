Pierde el control, se estrella contra luminaria y atropella a dos en Saltillo

Dos personas resultaron lesionadas luego de ser atropelladas por una camioneta sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, con dirección a Jesús Valdés Sánchez, a la altura del cruce con la calle Violeta, en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo.

De acuerdo con las versiones de los testigos, una camioneta Ford Ranger, conducida por Jesús Eber ¨N¨, de 23 años, circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad y terminó subiéndose al camellón central, donde se encontraban los peatones.