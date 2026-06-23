Pierde el control, se estrella contra luminaria y atropella a dos en Saltillo
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El conductor de la camioneta fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público mientras se realizan las investigaciones correspondientes
Dos personas resultaron lesionadas luego de ser atropelladas por una camioneta sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez, con dirección a Jesús Valdés Sánchez, a la altura del cruce con la calle Violeta, en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo.
De acuerdo con las versiones de los testigos, una camioneta Ford Ranger, conducida por Jesús Eber ¨N¨, de 23 años, circulaba presuntamente a exceso de velocidad cuando el conductor perdió el control de la unidad y terminó subiéndose al camellón central, donde se encontraban los peatones.
El impacto fue primero contra una luminaria y posteriormente alcanzó a Juan Francisco Charles ¨N¨, de 23 años, y a Aaron ¨N¨, de 87 años, quienes resultaron lesionados. Ambos fueron auxiliados por personas que presenciaron el accidente mientras arribaban los cuerpos de emergencia.
Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a los dos hombres y, tras valorar sus lesiones, determinaron su traslado a la Clínica No. 2 del IMSS para recibir atención médica especializada.
Elementos de Seguridad Pública y de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y recabar información sobre la mecánica del percance.
El conductor de la camioneta fue detenido en el lugar y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de las investigaciones para determinar su situación jurídica y las responsabilidades derivadas del accidente.