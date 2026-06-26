Disidentes iraníes advierten a Trump que no le está dando al régimen una ‘victoria que nunca podría obtener en el campo de batalla’

El memorando de entendimiento (MOU) de 14 puntos firmado la semana pasada entre Estados Unidos e Irán puso fin a los combates y sentó las bases para 60 días de conversaciones más amplias destinadas a desmantelar el programa nuclear del régimen y reabrir el estrecho de Ormuz.

Los disidentes iraníes advierten a la administración Trump que se mantenga firme y que desconfíe del engaño de la República Islámica en su intento por poner fin a la guerra en ese país.

Sin embargo, miembros de la diáspora afirman que Estados Unidos corre el riesgo de envalentonar a un régimen que ha violado repetidamente compromisos anteriores y que tiene un largo historial de represión y desestabilización regional.

“Este acuerdo le otorga a Irán una victoria que jamás podría conseguir en el campo de batalla, del mismo modo que Hamás y Hezbolá han utilizado repetidamente los altos el fuego, no como una forma de paz, sino como una palanca para atacar de nuevo”, declaró Pedram Bral, alcalde republicano de Great Neck, nacido en Irán.

La frágil paz se puso a prueba el jueves cuando Irán atacó un buque de carga singapurense en el estrecho de Ormuz, que ha permanecido prácticamente cerrado desde la guerra, y amenazó con tomar nuevas medidas contra los “infractores” que no respetaran sus rutas.

Babak Khodaparast, un emprendedor e inventor del sector de las tecnologías limpias, nacido en Isfahán y actualmente residente en Canadá, dijo sentirse decepcionado por la administración Trump, que anteriormente había expresado su apoyo al pueblo iraní en lugar de entablar relaciones con el régimen.

«Siento que la confianza en Estados Unidos se ha roto», afirmó. «Esto me lleva a replantearme la idea de que Israel es el único amigo verdadero del pueblo iraní, una relación arraigada en décadas de historia. Estados Unidos nunca ha comprendido del todo la región, mientras que Israel ha convivido con estas realidades y conoce mucho mejor a los actores involucrados».

Varios entrevistados iraníes expresaron su preocupación por el hecho de que las negociaciones entre Estados —que, de forma un tanto desconcertante, no incluyeron a Israel— omitieron las aspiraciones, la difícil situación y la capacidad de acción de los iraníes de a pie.

Maryam Banihashemi, defensora de los derechos de las mujeres radicada en Suiza, nacida y residente en Irán durante 34 años, afirmó que le resultaba “profundamente decepcionante que el propio pueblo iraní siga ausente de las conversaciones sobre Irán”.

«Si los responsables políticos hubieran hecho bien su trabajo y comprendido con quién estaban tratando, no verían ninguna forma de colaboración con la República Islámica como una vía viable para la estabilidad a largo plazo, la seguridad o incluso los intereses económicos, que parecen ser un factor clave detrás de este memorando de entendimiento y del proceso de negociación», añadió.

Gazelle Sharmahd, activista residente en California cuyo padre, Jimmy Sharmahd, fue secuestrado por el régimen en 2020 y ejecutado en 2024, fue más allá. Sostuvo que el régimen es una fuerza de ocupación que actúa contra el pueblo iraní.

«No existe ningún acuerdo entre Estados Unidos e Irán», afirmó. «Solo existe un acuerdo entre Estados Unidos y los ayatolás, una fuerza de ocupación islamista árabe que lleva casi medio siglo librando una guerra contra su mayor enemigo: la nación iraní».

Sharmahd añadió: “Ni un solo iraní está representado en estas negociaciones. Ni un solo iraní es mencionado en el acuerdo. Este memorando de entendimiento representa la financiación de una fuerza de ocupación con los bienes robados de la nación que subyuga. Los iraníes no son súbditos; son soberanos y nadie puede marginarlos para negociar con sus asesinos”.

Sin embargo, no todas las voces iraníes se mostraron desdeñosas con la diplomacia entre la República Islámica y Estados Unidos.

Betty Emamian, activista comunitaria residente en la ciudad, expresó una “esperanza cautelosa” sobre las negociaciones, pero reiteró que los derechos humanos no pueden sacrificarse por el progreso diplomático ni por los intereses económicos.

“La diplomacia puede ser una vía para reducir las tensiones, pero existe la preocupación de que los derechos humanos y la rendición de cuentas por los abusos pasados y presentes queden relegados a un segundo plano”, afirmó.

En los últimos meses, las autoridades iraníes han utilizado la guerra como pretexto para ejecutar a decenas de disidentes políticos y arrestar arbitrariamente a al menos 6.000 personas más, entre ellas periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos, según Amnistía Internacional. Además, desde enero han cortado el acceso a internet a sus ciudadanos en numerosas ocasiones.

Emamian añadió: “Muchos iraníes se sienten desconsolados y decepcionados porque, durante los períodos de disturbios en Irán, se animó a la gente a luchar por el cambio con la promesa de que la ayuda estaba en camino, pero al final se sintieron abandonados, mientras que los cortes de internet los aislaron del mundo, impidiéndoles compartir lo que estaba sucediendo”.

Para Simon Michael Aslanpour, un cristiano asirio que abandonó Irán en 1999, las negociaciones no son intrínsecamente problemáticas, siempre y cuando cualquier acuerdo produzca beneficios tangibles para los iraníes comunes.

“Apoyo una diplomacia inclusiva que proteja a los civiles y respete la soberanía de Irán, y espero que las negociaciones traigan consigo el levantamiento de las sanciones, mejores oportunidades económicas para los iraníes y más intercambios culturales y académicos”, dijo Aslanpour, quien ahora se desempeña como representante de la junta directiva nacional de Log Cabin Republicans of Dallas, un grupo conservador LGBT con sede en Texas.

Pedram Bral, el alcalde de Great Neck, que critica duramente cualquier acercamiento diplomático con la República Islámica, mantiene la esperanza de que la administración Trump tenga un as bajo la manga.

«A menos que el presidente Trump esté empleando la misma estrategia engañosa que Irán, Hamás y Hezbolá han utilizado durante décadas, firmar acuerdos con contrapartes que no tienen intención de cumplirlos es un grave error», dijo Bral. «Espero que haya un plan más profundo detrás de lo que se está proponiendo».