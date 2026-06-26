El posible rompimiento de la alianza entre el CJNG y Los Chapitos

El gobierno de México aceptó esta situación apenas la semana pasada, cuando Omar García Harfuch reveló que el CJNG financió a Los Chapitos y envió efectivos al sur de Sinaloa para ayudarlos en su guerra, pero también mencionó que no cuentan con elementos para afirmar que la alianza se mantiene vigente y que es probable que la misma haya terminado con el abatimiento de Nemesio Oseguera “El Mencho” .

Desde el año pasado, The New York Times reportó que el Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa habían establecido una alianza para enfrentar a La Mayiza, la otra gran facción de esta última organización; semanas después, las autoridades de Estados Unidos confirmaron dicha cooperación.

Dicha alianza fue tejida por Audias Flores Silva “El Jardinero”, quien como líder regional del CJNG en Nayarit tenía especial interés en evitar que La Mayiza se hiciera con el control del sur de Sinaloa, por lo que envió dinero, armas y sicarios a Los Chapitos para reforzar su posición y evitar que el territorio de La Mayiza colindara con el suyo.

Nemesio Oseguera avaló la alianza por tres razones: la primera es que, al tener un Cártel de Sinaloa dividido, ambas facciones se debilitan, lo que se traduce en un Cártel Jalisco Nueva Generación fuerte; la segunda es que La Mayiza era más peligrosa para el CJNG que Los Chapitos, porque los de Jalisco ya se enfrentaban con esta facción en Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Aguascalientes; y la tercera es porque, mediante el acuerdo, el CJNG podía ingresar a Sinaloa, estado al cual nunca había logrado entrar.

Pero el abatimiento de Nemesio Oseguera y el arresto de Audias Flores pudieron haber afectado la alianza, ya que se trataba de una asociación costosa para el CJNG, en la que los nuevos liderazgos quizá no estén de acuerdo, sobre todo porque el principal interesado, que era “El Jardinero”, ya no está activo.

Otra posible motivación del probable rompimiento de la alianza son los rumores de colaboración entre Los Chapitos y el gobierno de Estados Unidos, lo cual dejaría expuesta a la cúpula del CJNG, por lo que era mejor poner espacio de por medio que arriesgarse a una traición de Los Chapitos, como la que vivió el propio Ismael “El Mayo” Zambada.

Una tercera razón para romper la alianza es que el CJNG se prepara para ir tomando territorios de Los Chapitos en distintas partes del país; por ejemplo, pueden entrar a Escuinapa o Concordia, al sur de Sinaloa, o tomar las franjas que controlan en Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua o Baja California Sur.

Esta situación afecta de forma directa a Los Chapitos, que en los últimos meses han perdido a lugartenientes importantes, han visto mermado su territorio y han tenido que afrontar importantes gastos para sostener la guerra que libran contra La Mayiza para conservar Culiacán, Mazatlán y otras ciudades clave.

Lo que queda claro es que el CJNG nunca vio a Los Chapitos como aliados, sino como piezas útiles para su propia estrategia de dominio del mapa criminal del país.

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