Uruguay vs España: Guadalajara despide el Mundial 2026 con duelo clave

El Mundial 2026 tendrá una despedida de alto impacto en Guadalajara. Uruguay y España se enfrentarán este viernes en el Estadio Guadalajara, casa de Chivas, en el último partido que recibirá la sede tapatía dentro de la Copa del Mundo y en un duelo clave para definir el futuro del Grupo H. El encuentro no solo marcará el cierre de la actividad mundialista en Jalisco, sino que también reunirá a dos selecciones campeonas del mundo. España llega como líder del sector con cuatro puntos, mientras que Uruguay aparece contra la pared con dos unidades y la obligación de ganar para no depender de combinaciones en la última jornada. La Roja, dirigida por Luis de la Fuente, comenzó su camino con un empate sin goles ante Cabo Verde y después mostró su mejor versión al golear 4-0 a Arabia Saudita. Con ese resultado, el equipo español quedó muy cerca de asegurar su boleto a los dieciseisavos de final, aunque todavía necesita cerrar fuerte para evitar complicaciones en el acomodo de la siguiente fase.

Uruguay, por su parte, llega a Guadalajara sin margen de error. La Celeste de Marcelo Bielsa igualó 1-1 ante Arabia Saudita y después empató 2-2 frente a Cabo Verde, resultados que la dejaron obligada a vencer a España si quiere avanzar con mayor tranquilidad en el Mundial 2026. El duelo también tendrá un atractivo especial en los banquillos. Bielsa y De la Fuente representan dos estilos distintos, pero con una misma obsesión por la intensidad, el orden y la posesión. El técnico español ha reconocido la influencia del entrenador argentino en su formación, mientras que Bielsa ha destacado la capacidad de España para dominar los partidos desde el balón.

En la cancha, España intentará imponer condiciones con futbolistas desequilibrantes como Lamine Yamal, Nico Williams y Pedri, piezas clave para romper líneas y acelerar en campo rival. Uruguay apostará por la presión alta, la fortaleza física y el liderazgo de figuras como Federico Valverde y Darwin Núñez, quienes tendrán que cargar con el peso ofensivo de la Celeste. Para el Estadio Guadalajara, el partido tendrá un valor histórico. La sede tapatía recibió cuatro encuentros de fase de grupos en el Mundial 2026: Corea del Sur vs República Checa, México vs Corea del Sur, Colombia vs República Democrática del Congo y, finalmente, Uruguay vs España. Con este compromiso, Jalisco cerrará su participación en una Copa del Mundo que volvió a colocar a Guadalajara en el mapa internacional del futbol. La ciudad ya había vivido la experiencia mundialista en México 1970 y México 1986, pero el regreso del torneo en 2026 representó una nueva oportunidad para mostrar su pasión futbolera, su infraestructura y el peso histórico de una plaza ligada profundamente al balompié mexicano.

El cierre no podría tener mejor cartel. España buscará confirmar su candidatura y avanzar como líder del Grupo H, mientras que Uruguay se juega su continuidad en la Copa del Mundo. Entre la urgencia charrúa, el talento español y la despedida mundialista de Guadalajara, el Estadio Guadalajara vivirá una noche con tensión de eliminatoria.

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