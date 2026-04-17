Pierde el control taxista, choca y queda en sentido contrario en Ramos

Luego de una falla mecánica en la dirección de su auto, un conductor se impactó contra la barrera metálica de contención y dio un giro, quedando en sentido contrario al que circulaba la mañana de este viernes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe.

Después de las 08:00 horas, personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudió a tomar conocimiento del accidente, reportado por automovilistas que fueron testigos del percance.