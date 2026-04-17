Pierde el control taxista, choca y queda en sentido contrario en Ramos
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El conductor decidió permanecer en el lugar tras el accidente para contactar a su aseguradora y gestionar un pase médico para su valoración
Luego de una falla mecánica en la dirección de su auto, un conductor se impactó contra la barrera metálica de contención y dio un giro, quedando en sentido contrario al que circulaba la mañana de este viernes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe.
Después de las 08:00 horas, personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudió a tomar conocimiento del accidente, reportado por automovilistas que fueron testigos del percance.
Asimismo, además de la unidad de la policía, acudió una ambulancia del vecino municipio, cuyos paramédicos atendieron a Martín “N”, de 32 años, quien comentó que perdió el control del auto de pronto, giró hacia su lado izquierdo y, al golpear la barrera de contención, dio un giro.
Tras su valoración, no se le detectaron lesiones graves, solo golpes leves y el susto de lo ocurrido, por lo que decidió quedarse en el lugar, llamar a su aseguradora y esperar un pase médico para descartar alguna lesión de consideración.
Finalmente, se solicitó una grúa para trasladar el vehículo a un corralón de la ciudad, mientras la autoridad determina los daños causados al municipio.