Pierde el control taxista, choca y queda en sentido contrario en Ramos

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Pierde el control taxista, choca y queda en sentido contrario en Ramos
    Automovilistas que presenciaron el accidente alertaron a las autoridades, quienes acudieron minutos después para tomar conocimiento y asegurar el área. ULISES MARTÍNEZ

El conductor decidió permanecer en el lugar tras el accidente para contactar a su aseguradora y gestionar un pase médico para su valoración

Luego de una falla mecánica en la dirección de su auto, un conductor se impactó contra la barrera metálica de contención y dio un giro, quedando en sentido contrario al que circulaba la mañana de este viernes sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe.

Después de las 08:00 horas, personal de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudió a tomar conocimiento del accidente, reportado por automovilistas que fueron testigos del percance.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-moviliza-a-las-autoridades-y-solo-estaba-dormido-en-estado-de-ebriedad-MK20086758
$!El automóvil terminó en sentido contrario tras girar violentamente luego del impacto, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia en la zona.
El automóvil terminó en sentido contrario tras girar violentamente luego del impacto, lo que generó la movilización de elementos de la Policía Municipal y cuerpos de emergencia en la zona. ULISES MARTÍNEZ

Asimismo, además de la unidad de la policía, acudió una ambulancia del vecino municipio, cuyos paramédicos atendieron a Martín “N”, de 32 años, quien comentó que perdió el control del auto de pronto, giró hacia su lado izquierdo y, al golpear la barrera de contención, dio un giro.

$!Paramédicos valoraron al conductor en el lugar de los hechos, descartando lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Paramédicos valoraron al conductor en el lugar de los hechos, descartando lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Tras su valoración, no se le detectaron lesiones graves, solo golpes leves y el susto de lo ocurrido, por lo que decidió quedarse en el lugar, llamar a su aseguradora y esperar un pase médico para descartar alguna lesión de consideración.

Finalmente, se solicitó una grúa para trasladar el vehículo a un corralón de la ciudad, mientras la autoridad determina los daños causados al municipio.

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