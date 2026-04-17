Saltillo: moviliza a las autoridades... y solo estaba dormido en estado de ebriedad

Tras el reporte de una persona inconsciente a bordo de un vehículo, personal de la Cruz Roja acudió al cruce de Álvaro Obregón y Luis Echeverría Álvarez, donde se atendió a la persona, la cual estaba dormida y en completo estado de ebriedad, en Saltillo. Minutos antes de las 07:00 horas, elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos, atendieron el reporte donde la persona, a bordo de una camioneta Chevrolet, no respondía.

Varios automovilistas se acercaron y le tocaron la ventana, pero no respondía, por lo que, pensando lo peor, dieron aviso al número de emergencias 911, siendo las autoridades quienes llegaron. Tras la insistencia, se pudo despertar a la persona, la cual fue atendida por los paramédicos, pero solo se encontraba dormido debido al estado de ebriedad en que se encontraba.

Se le pidió descender de la unidad por su seguridad y finalmente quedó detenido por los oficiales de Tránsito, quienes se hicieron cargo del incidente, donde, por fortuna, no hubo personas lesionadas. El joven identificado como Jorge “N”, de 26 años, fue llevado ante el Ministerio Público, donde se le determinará la sanción de la cual se hizo acreedor.