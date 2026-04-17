Saltillo: moviliza a las autoridades... y solo estaba dormido en estado de ebriedad

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Saltillo: moviliza a las autoridades... y solo estaba dormido en estado de ebriedad
    El conductor de una camioneta Chevrolet fue encontrado aparentemente inconsciente al interior de su vehículo, lo que provocó que ciudadanos solicitaran apoyo a través del número de emergencias 911 ante el temor de una situación grave. ULISES MARTÍNEZ

Automovilistas alertaron a las autoridades tras notar que el conductor no respondía, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia en el lugar

Tras el reporte de una persona inconsciente a bordo de un vehículo, personal de la Cruz Roja acudió al cruce de Álvaro Obregón y Luis Echeverría Álvarez, donde se atendió a la persona, la cual estaba dormida y en completo estado de ebriedad, en Saltillo.

Minutos antes de las 07:00 horas, elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos, atendieron el reporte donde la persona, a bordo de una camioneta Chevrolet, no respondía.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/sale-conductor-del-camino-derriba-malla-y-queda-volcado-al-oriente-de-saltillo-FK20086737
$!Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de Álvaro Obregón y Luis Echeverría Álvarez tras el reporte de una persona inconsciente dentro de una camioneta, lo que generó preocupación entre automovilistas.
Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal acudieron al cruce de Álvaro Obregón y Luis Echeverría Álvarez tras el reporte de una persona inconsciente dentro de una camioneta, lo que generó preocupación entre automovilistas. ULISES MARTÍNEZ

Varios automovilistas se acercaron y le tocaron la ventana, pero no respondía, por lo que, pensando lo peor, dieron aviso al número de emergencias 911, siendo las autoridades quienes llegaron.

Tras la insistencia, se pudo despertar a la persona, la cual fue atendida por los paramédicos, pero solo se encontraba dormido debido al estado de ebriedad en que se encontraba.

$!El joven, identificado como Jorge, de 26 años, fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará la sanción correspondiente por conducir en estado de ebriedad.
El joven, identificado como Jorge, de 26 años, fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará la sanción correspondiente por conducir en estado de ebriedad. ULISES MARTÍNEZ

Se le pidió descender de la unidad por su seguridad y finalmente quedó detenido por los oficiales de Tránsito, quienes se hicieron cargo del incidente, donde, por fortuna, no hubo personas lesionadas.

El joven identificado como Jorge “N”, de 26 años, fue llevado ante el Ministerio Público, donde se le determinará la sanción de la cual se hizo acreedor.

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