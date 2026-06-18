Pierde el control tras maniobra de un tráiler y acaba arriba del camellón en Ramos Arizpe
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El conductor de la unidad de carga presuntamente continuó su trayecto tras el incidente, por lo que las autoridades buscan esclarecer su participación en el percance
Una automovilista resultó involucrada en un accidente vial la mañana de este jueves sobre la carretera Saltillo-Monterrey, en los límites entre Saltillo y Ramos Arizpe, luego de que presuntamente un tráiler le cerrara el paso mientras circulaba por la vía federal.
Conforme a la declaración que brindó a las autoridades que tomaron conocimiento de lo ocurrido, la conductora, identificada como María Antolia, perdió el control de su vehículo tras una maniobra realizada por la unidad de carga que circulaba a su lado, lo que provocó que el automóvil diera varios giros sobre la carpeta asfáltica.
Tras perder el control, el vehículo terminó sobre el camellón central de la carretera, donde quedó detenido. Automovilistas que transitaban por el lugar dieron aviso al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a las autoridades.
Un oficial de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y brindar apoyo vial a fin de evitar otro percance en la zona.
Las autoridades recabaron la versión de la conductora; sin embargo, será mediante las investigaciones correspondientes como se determinará la forma en que ocurrió el accidente y la posible responsabilidad del conductor del tráiler, quien presuntamente continuó su marcha después del incidente.