Pierde el control tras maniobra de un tráiler y acaba arriba del camellón en Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Pierde el control tras maniobra de un tráiler y acaba arriba del camellón en Ramos Arizpe
    El percance movilizó a elementos de la Policía Municipal de Ramos Arizpe, quienes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y brindar apoyo vial mientras se realizaban las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de la unidad de carga presuntamente continuó su trayecto tras el incidente, por lo que las autoridades buscan esclarecer su participación en el percance

Una automovilista resultó involucrada en un accidente vial la mañana de este jueves sobre la carretera Saltillo-Monterrey, en los límites entre Saltillo y Ramos Arizpe, luego de que presuntamente un tráiler le cerrara el paso mientras circulaba por la vía federal.

Conforme a la declaración que brindó a las autoridades que tomaron conocimiento de lo ocurrido, la conductora, identificada como María Antolia, perdió el control de su vehículo tras una maniobra realizada por la unidad de carga que circulaba a su lado, lo que provocó que el automóvil diera varios giros sobre la carpeta asfáltica.

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$!De acuerdo con la versión proporcionada por la conductora, el operador de una unidad de carga presuntamente le cerró el paso, situación que provocó que el automóvil girara varias veces antes de terminar fuera de su trayectoria.
De acuerdo con la versión proporcionada por la conductora, el operador de una unidad de carga presuntamente le cerró el paso, situación que provocó que el automóvil girara varias veces antes de terminar fuera de su trayectoria. ULISES MARTÍNEZ

Tras perder el control, el vehículo terminó sobre el camellón central de la carretera, donde quedó detenido. Automovilistas que transitaban por el lugar dieron aviso al sistema de emergencias 911, lo que movilizó a las autoridades.

$!Automovilistas que transitaban por la vía federal reportaron el accidente al sistema de emergencias 911 al observar el vehículo detenido sobre el camellón central tras la pérdida de control de la unidad.
Automovilistas que transitaban por la vía federal reportaron el accidente al sistema de emergencias 911 al observar el vehículo detenido sobre el camellón central tras la pérdida de control de la unidad. ULISES MARTÍNEZ

Un oficial de la Policía Municipal de Ramos Arizpe acudió al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y brindar apoyo vial a fin de evitar otro percance en la zona.

Las autoridades recabaron la versión de la conductora; sin embargo, será mediante las investigaciones correspondientes como se determinará la forma en que ocurrió el accidente y la posible responsabilidad del conductor del tráiler, quien presuntamente continuó su marcha después del incidente.

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