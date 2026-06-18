Pierde el control tras maniobra de un tráiler y acaba arriba del camellón en Ramos Arizpe

Una automovilista resultó involucrada en un accidente vial la mañana de este jueves sobre la carretera Saltillo-Monterrey, en los límites entre Saltillo y Ramos Arizpe, luego de que presuntamente un tráiler le cerrara el paso mientras circulaba por la vía federal.

Conforme a la declaración que brindó a las autoridades que tomaron conocimiento de lo ocurrido, la conductora, identificada como María Antolia, perdió el control de su vehículo tras una maniobra realizada por la unidad de carga que circulaba a su lado, lo que provocó que el automóvil diera varios giros sobre la carpeta asfáltica.