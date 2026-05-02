Pierde el control y arrolla a dos en el Centro de Saltillo

Dos personas resultaron lesionadas, una de ellas con fractura en la pierna izquierda, luego de que una camioneta perdiera el control al intentar rebasar en el cruce de Mariano Abasolo y Juan Antonio de la Fuente, en la Zona Centro de Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 9:15 de la mañana. El conductor de una camioneta NP300, intentó rebasar una pipa que circulaba por el carril derecho, pero durante la maniobra perdió el control de la unidad.