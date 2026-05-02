Pierde el control y arrolla a dos en el Centro de Saltillo

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    Pierde el control y arrolla a dos en el Centro de Saltillo
    Los hombres se encontraban en la esquina al momento del impacto; uno de los afectados presentó fractura en la pierna izquierda. ULISES MARTÍNEZ

El conductor intentó rebasar en el cruce de Abasolo y De la Fuente, pero perdió el control y se impactó contra una farmacia; dos hombres que estaban en la esquina resultaron heridos.

Dos personas resultaron lesionadas, una de ellas con fractura en la pierna izquierda, luego de que una camioneta perdiera el control al intentar rebasar en el cruce de Mariano Abasolo y Juan Antonio de la Fuente, en la Zona Centro de Saltillo.

El accidente se registró alrededor de las 9:15 de la mañana. El conductor de una camioneta NP300, intentó rebasar una pipa que circulaba por el carril derecho, pero durante la maniobra perdió el control de la unidad.

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El conductor fue identificado como Rubén G. de 66 años. Tras perder el control, se impactó contra la esquina de una farmacia, donde se encontraban dos hombres.

Los lesionados fueron identificados como Franco L., de 40 años, quien sufrió fractura en la pierna izquierda a la altura de la tibia y peroné, y Javier H., también de 40 años, quien presentó lesiones en el hombro izquierdo y en el rostro.

Testigos del accidente dieron aviso al número de emergencias 911. En cuestión de minutos arribaron dos ambulancias de la Cruz Roja, cuyos paramédicos brindaron atención a los heridos y los trasladaron al Hospital General.

$!La camioneta quedó incrustada en la fachada de la farmacia, mientras que el conductor fue llevado ante las autoridades.
La camioneta quedó incrustada en la fachada de la farmacia, mientras que el conductor fue llevado ante las autoridades. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal aseguraron al conductor, quien fue puesto a disposición de Tránsito. Posteriormente sería turnado al Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica. El hombre también dio aviso a su aseguradora.

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