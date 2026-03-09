Pierde el control y termina su auto dentro de un canal pluvial en Saltillo 2000

Una mujer terminó dentro de un canal pluvial con su vehículo luego de perder el control mientras circulaba a exceso de velocidad en la colonia Saltillo 2000; por fortuna, la conductora no resultó lesionada.

El accidente se registró alrededor de la 13:00 horas, cuando Karla Nayelli ¨N¨, de 41 años, conducía un automóvil Volkswagen Vento sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza.

