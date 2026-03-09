Pierde el control y termina su auto dentro de un canal pluvial en Saltillo 2000
El exceso de velocidad al tomar la curva fue la causa principal del accidente, dejando daños materiales considerables
Una mujer terminó dentro de un canal pluvial con su vehículo luego de perder el control mientras circulaba a exceso de velocidad en la colonia Saltillo 2000; por fortuna, la conductora no resultó lesionada.
El accidente se registró alrededor de la 13:00 horas, cuando Karla Nayelli ¨N¨, de 41 años, conducía un automóvil Volkswagen Vento sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza.
De acuerdo con las autoridades, la conductora se dirigía rumbo a Alameda Zaragoza y, al llegar a la incorporación con dicho bulevar, tomó la curva a exceso de velocidad, lo que provocó que perdiera el control del volante.
El automóvil se proyectó hacia el canal pluvial y cayó al interior, donde quedó sobre sus cuatro llantas. Los testigos que presenciaron el hecho dieron aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y solicitaron una grúa para retirar el vehículo del canal. Al sitio también llegó la aseguradora para hacerse cargo de los daños, los cuales resultaron en pérdida total del auto.