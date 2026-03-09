Sexagenario se desvanece al manejar y choca contra colegio en Saltillo

Un hombre de 68 años provocó un accidente luego de sentirse mal y desvanecerse mientras conducía, ya que perdió el control de su vehículo, derribó un poste y terminó impactando contra la barda de un colegio en la colonia San Lorenzo, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de la 13:00 horas de este lunes, cuando Guillermo ¨N¨, de 68 años, conducía un automóvil Mercedes Benz C180, sobre la calle San Lorenzo con dirección a Moctezuma.

