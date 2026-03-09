Sexagenario se desvanece al manejar y choca contra colegio en Saltillo
El accidente provocó daños materiales significativos y afectando temporalmente el suministro eléctrico en la zona
Un hombre de 68 años provocó un accidente luego de sentirse mal y desvanecerse mientras conducía, ya que perdió el control de su vehículo, derribó un poste y terminó impactando contra la barda de un colegio en la colonia San Lorenzo, en Saltillo.
El percance ocurrió alrededor de la 13:00 horas de este lunes, cuando Guillermo ¨N¨, de 68 años, conducía un automóvil Mercedes Benz C180, sobre la calle San Lorenzo con dirección a Moctezuma.
De acuerdo con el informe policial, mientras circulaba por dicha vialidad, el conductor comenzó a sentirse mal y momentos después se desvaneció, lo que provocó que perdiera el control del automóvil, impactando primero contra un poste de madera, el cual derribó.
Tras el primer impacto, el vehículo continuó avanzando, subió a la banqueta y terminó su trayectoria al chocar contra la barda del Colegio San José. Por fortuna, en el lugar no se reportaron personas lesionadas.
El conductor logró salir por su propio pie del automóvil, mientras que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio y permanecieron en espera de la aseguradora, la cual se hizo cargo de los daños ocasionados.