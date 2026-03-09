Sexagenario se desvanece al manejar y choca contra colegio en Saltillo

Saltillo
/ 9 marzo 2026
    Sexagenario se desvanece al manejar y choca contra colegio en Saltillo
    El conductor de 68 años perdió el conocimiento al manejar, provocando daños materiales en un poste y la barda del colegio. ULISES MARTÍNEZ

El accidente provocó daños materiales significativos y afectando temporalmente el suministro eléctrico en la zona

Un hombre de 68 años provocó un accidente luego de sentirse mal y desvanecerse mientras conducía, ya que perdió el control de su vehículo, derribó un poste y terminó impactando contra la barda de un colegio en la colonia San Lorenzo, en Saltillo.

El percance ocurrió alrededor de la 13:00 horas de este lunes, cuando Guillermo ¨N¨, de 68 años, conducía un automóvil Mercedes Benz C180, sobre la calle San Lorenzo con dirección a Moctezuma.

Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para atender el accidente y coordinar la aseguradora.
Elementos de Tránsito Municipal arribaron al lugar para atender el accidente y coordinar la aseguradora. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con el informe policial, mientras circulaba por dicha vialidad, el conductor comenzó a sentirse mal y momentos después se desvaneció, lo que provocó que perdiera el control del automóvil, impactando primero contra un poste de madera, el cual derribó.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el percance ocurrido alrededor de la 13:00 horas.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas en el percance ocurrido alrededor de la 13:00 horas. ULISES MARTÍNEZ

Tras el primer impacto, el vehículo continuó avanzando, subió a la banqueta y terminó su trayectoria al chocar contra la barda del Colegio San José. Por fortuna, en el lugar no se reportaron personas lesionadas.

El conductor logró salir por su propio pie del automóvil, mientras que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio y permanecieron en espera de la aseguradora, la cual se hizo cargo de los daños ocasionados.

accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Saltillo

