Pierde la vida joven mujer en choque carretero en Ramos Arizpe
La víctima fue identificada en el lugar por su tía; conductor del tractocamión fue detenido por elementos de la Policía Estatal para deslindar responsabilidades
Una mujer perdió la vida en un choque vial ocurrido la mañana de este jueves sobre la carretera 118, en el entronque con la carretera antigua a Monclova, en el municipio de Ramos Arizpe. La víctima fue identificada como Ruby Sarahí “N”, de 27 años.
De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron un vehículo Nissan Sentra, del estado de Tamaulipas, y un tractocamión Mercedes Benz blanco con razón social FDN Recycling, con base en el bulevar Vito Alessio Robles, colonia Asturias.
Tras las declaraciones del operador y los testigos, las autoridades informaron que el Sentra se desplazaba por la carretera Saltillo–Monterrey hacia la carretera 118, en el sector Los Pinos. Al llegar al cruce con la carretera antigua a Monclova, la joven avanzó y fue impactada en el costado del conductor por el tractocamión, que circulaba con dirección a Monclova.
El chofer del camión señaló que el automóvil no hizo alto en el cruce, lo que provocó el impacto al no poder frenar, y arrastró el vehículo hacia la salida del camino.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, personal de Bomberos y servicios de emergencia, quienes confirmaron que la conductora había fallecido en el asiento del piloto. La finada presentaba un golpe en el rostro, a la altura de la ceja.
La víctima fue identificada en el lugar por su tía, Eva “N”, de 68 años, quien dijo que ella y su esposo se hacían cargo de la joven. Las autoridades comenzaron a realizar las diligencias correspondientes, y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.
El conductor del tractocamión fue detenido por elementos de la Policía Estatal para deslindar responsabilidades en torno al siniestro vial. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas precisas del hecho.