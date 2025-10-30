Pierde la vida joven mujer en choque carretero en Ramos Arizpe

Una mujer perdió la vida en un choque vial ocurrido la mañana de este jueves sobre la carretera 118, en el entronque con la carretera antigua a Monclova, en el municipio de Ramos Arizpe. La víctima fue identificada como Ruby Sarahí “N”, de 27 años.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participaron un vehículo Nissan Sentra, del estado de Tamaulipas, y un tractocamión Mercedes Benz blanco con razón social FDN Recycling, con base en el bulevar Vito Alessio Robles, colonia Asturias.

Tras las declaraciones del operador y los testigos, las autoridades informaron que el Sentra se desplazaba por la carretera Saltillo–Monterrey hacia la carretera 118, en el sector Los Pinos. Al llegar al cruce con la carretera antigua a Monclova, la joven avanzó y fue impactada en el costado del conductor por el tractocamión, que circulaba con dirección a Monclova.