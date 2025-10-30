Saltillo: camioneta pierde el control y colisiona contra auto; hay tres lesionados

Un accidente vial en el que participaron dos vehículos se registró la mañana de este jueves sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del bulevar General Motors, en dirección de Ramos Arizpe a Saltillo. TE PUEDE INTERESAR: Menor con autismo ingiere veneno en CAM 27 de Torreón; madre denuncia negligencia

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 8:00 horas, la conductora de una camioneta Toyota Tacoma, Ana Carolina “N”, de 28 años, circulaba por el carril izquierdo y señaló que frenó de manera repentina al atravesársele un transporte de personal. Tras la maniobra, la conductora perdió el control del vehículo e invadió el carril central, impactándose contra un automóvil Chevrolet Aveo, cuyo conductor, José Alberto “N”, de 33 años, no pudo frenar a tiempo. El choque dejó como saldo tres personas lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja, que acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios.