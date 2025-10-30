Saltillo: camioneta pierde el control y colisiona contra auto; hay tres lesionados
Las personas lesionadas fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja y trasladadas a hospitales de la zona
Un accidente vial en el que participaron dos vehículos se registró la mañana de este jueves sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del bulevar General Motors, en dirección de Ramos Arizpe a Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 8:00 horas, la conductora de una camioneta Toyota Tacoma, Ana Carolina “N”, de 28 años, circulaba por el carril izquierdo y señaló que frenó de manera repentina al atravesársele un transporte de personal.
Tras la maniobra, la conductora perdió el control del vehículo e invadió el carril central, impactándose contra un automóvil Chevrolet Aveo, cuyo conductor, José Alberto “N”, de 33 años, no pudo frenar a tiempo.
El choque dejó como saldo tres personas lesionadas, quienes fueron atendidas por paramédicos de la Cruz Roja, que acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios.
Tras la valoración, Esmeralda “N”, de 42 años, quien viajaba junto con su esposo José, presentó lesiones que requerían hospitalización; ella fue trasladada en ambulancia y él acudió por sus propios medios a un hospital privado.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y coordinar el retiro de los vehículos, lo que permitió restablecer la circulación en la zona.