Pierde la vida sexagenario en su vehículo mientras era trasladado a un hospital en Saltillo
El hombre falleció tras sufrir un fuerte dolor en el pecho que lo dejó inconsciente cuando sus familiares intentaban llevarlo a recibir atención médica
Un hombre de 66 años perdió la vida por causas naturales a bordo de una camioneta Ford F-150, mientras sus familiares intentaban trasladarlo a un nosocomio, en la colonia La Florida, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando el adulto mayor informó a sus familiares que sentía un intenso dolor en el pecho. De inmediato lo subieron a la camioneta Ford F-150 para llevarlo a recibir atención médica; sin embargo, antes de iniciar el trayecto, el hombre perdió el sentido.
Los presentes intentaron reanimarlo, pero éste ya no respondía, por lo que solicitaron apoyo mediante el 911.
El hecho ocurrió sobre la calle Zinc, justo donde se convierte en calle Alondra. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tomaron conocimiento y se entrevistaron con los familiares.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al hombre, pero nada pudieron hacer, pues ya no contaba con signos vitales, confirmándose su fallecimiento.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes. Tras concluir los trabajos periciales, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para confirmar las causas exactas de su muerte.