Pierde la vida sexagenario en su vehículo mientras era trasladado a un hospital en Saltillo

Un hombre de 66 años perdió la vida por causas naturales a bordo de una camioneta Ford F-150, mientras sus familiares intentaban trasladarlo a un nosocomio, en la colonia La Florida, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando el adulto mayor informó a sus familiares que sentía un intenso dolor en el pecho. De inmediato lo subieron a la camioneta Ford F-150 para llevarlo a recibir atención médica; sin embargo, antes de iniciar el trayecto, el hombre perdió el sentido.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: ignora el alto y provoca fuerte choque en San Patricio

Los presentes intentaron reanimarlo, pero éste ya no respondía, por lo que solicitaron apoyo mediante el 911.