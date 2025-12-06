Saltillo: ignora el alto y provoca fuerte choque en San Patricio

Saltillo
/ 6 diciembre 2025
    Saltillo: ignora el alto y provoca fuerte choque en San Patricio
    La camioneta Volkswagen terminó sobre la banqueta tras el fuerte impacto. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Las aseguradoras de ambos conductores acudieron al lugar para acordar la reparación de los daños, evitando que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público

El conductor de una camioneta Infiniti ocasionó un aparatoso percance vehicular, luego de que se pasara un señalamiento de alto y se impactara contra el costado de una camioneta Volkswagen, la cual contaba con vía preferencial, en la colonia San Patricio, al norte de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el señalado como responsable circulaba a bordo de una camioneta sobre la calle Juan Aldama, de norte a sur. Al llegar a la intersección con la calle Huitzilopochtli, hizo caso omiso del alto obligatorio, lo que provocó que impactara el costado derecho de una Volkswagen Tiguan, que transitaba con dirección al oriente.

$!La camioneta Infiniti permaneció detenida en el cruce donde ocurrió el choque.
La camioneta Infiniti permaneció detenida en el cruce donde ocurrió el choque. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Tras el impacto, la camioneta afectada salió proyectada contra la banqueta, resultando en pérdida total, pues se le activaron las bolsas de aire debido a la fuerza del golpe.

El hecho fue reportado al 911, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido. Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del choque, no se registraron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos.

$!Elementos de Tránsito Municipal documentan el percance en colonia San Patricio.
Elementos de Tránsito Municipal documentan el percance en colonia San Patricio. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Finalmente, representantes de las aseguradoras de ambos conductores acudieron al lugar del siniestro, llegando a un acuerdo para la reparación de los daños.

